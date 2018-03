Stortingspresident Olemic Thommessen er i hardt vær etter byggeskandalen på Stortinget.

Prosjektet startet i 2011 og handlet egentlig om å pusse opp Stortingets kontorbygg i Prinsens gate 26. Prislappen skulle være 70 millioner kroner.

Planene ble kraftig endret i januar 2013. Da kom forslaget om å bygge nytt post- og varemottak. Det var i forbindelse med denne utbyggingen av Stortinget mistet kontrollen over utgiftene.

I dag er hele prosjektet beregnet til å koste 2,3 milliarder. Det betyr en kostnadssprekk 1,2 milliarder kroner. Den siste kostnadssprekken er alene på 500 millioner kroner.

Sist uke måtte Stortingsdirektør Ida Børresen gå av sist uke. Hun ledet prosjektgruppen som jobbet med utbyggingen.

Men det er ikke godt nok, mener flere av partiene på Stortinget. De holder Olemic Thommessen ansvarlig for byggeskandalen.

Jonas Gahr Støre ba fredag Thommessen om å trekke seg.

– Det han fortalte oss på onsdag viser at han ikke har tatt de grepene Stortinget ba ham ta. Han har ikke gitt oss tidsriktig informasjon og fra før jul hvor han fortalte at dette var i rute, hvilket det ikke var, og frem til han fikk informasjon som han sier kastet på seg i februar, så har han ikke foretatt seg nok. da mener vi at han ikke er rett mann til å lede dette viktige prosjektet inn i sluttfasen, sier Støre til TV 2.

Flere mener han bør gå

Thommessens partifelle på Stortinget, Michael Tetzschner, gjestet Nyhetskanalen fredag morgen. På direkte spørsmål om det kan være aktuelt for Høyre å bytte ham ut, svarte han:

– Det kan det være, og det bør være sånn at man tar personlige konsekvenser av ikke å lykkes. Det er en problemstilling som absolutt er på bordet, sier han.

Onsdag ba Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad som den første på borgerlig side stortingspresidenten om å vurdere sin stilling.

– Jeg tenker det er helt naturlig at stortingspresidenten vurderer stillingen sin og at han gjør det av hensyn til Stortingets omdømme og velgernes tillit til oss som politikere, sa Bjørnstad til TV 2.

Tidligere har også SV og Rødt tatt til orde for at Thommessen må gå av.

Senterpartiet mener ansvaret ligger på de fire partiene som stemte for Thommesen da han ble gjenvalgt i fjor høst.

Tjener 1,6 mill i året

Men det er lettere sagt enn gjort. Etter kongen innehar Stortingspresidenten det høyeste vervet i Norge. Vervet er rangert foran statsministeren og høyesterettsjustitiarius.

Som Stortingspresident Olemic Thommessen hever en lønn på 1.631.346 – det er 700.000 kroner mer enn de vanlige representantene på Stortinget.

Det er ingen tradisjon for verken å kaste en sittende stortingspresident eller å bytte ut presidenten underveis i en periode.

Sist det skjedde var i 1972. Da måtte Bernt Ingvaldsen fratre til fordel for Leif Granli, men han fikk fortsette som visepresident. To av medlemmene i Stortinget valgte den gang å stemme blankt. Ingvaldsen fikk 72 stemmer, og tapte knepent for Granli som fikk 74 stemmer og ble valgt.

Dette må til

Stortingets forretningsorden, altså reglene for saksbehandling på Stortinget, slår fast at «dersom minst en femdel av representantene sender skriftlig krav til presidenten om nytt valg av Stortingets president eller en visepresident, skal Stortinget foreta slikt valg».

En femdel av Stortinget utgjør 34 representanter.

I teorien er det enkelt for opposisjonen å vinne frem med kravet om nyvalg, men i valget må det sikres flertall for en ny kandidat.

Arbeiderpartiet kommer ikke til å fremme mistillit til stortingspresidenten eller kreve nyvalg av president ettersom han fortsatt har flertall bak seg gjennom KrF, V, Høyre og Frp.

– Da er det intet nytt under solen. Slik var det i bøst. han ble valgt med knappest mulig flertall. Vi vil ikke arrangere en ny avstemning her dersom de fire partiene står bak. Da er det et spill for galleriet som er helt unødvendig. Det har vært nok usikkerhet om dette som det er, sier Støre.



Etter det TV 2 erfarer har KrF-leder Knut Arild Hareide og Høyres parlamentariske leder Trond Helleland hatt samtaler om Thommessens skjebne uten at noen av dem har konkludert i spørsmålet om han bør fortsette eller ikke. Også i Fremskrittspartiet og Venstre diskuteres presidentens skjebne.