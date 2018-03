– Mannen falt ut av et vindu i femte etasje og traff et overbygg i tredje. Så han har falt ned to etasjer, som er cirka sju til åtte meter, sier Frode Strende, operasjonsleder i Troms politidistrikt til NTB.

Mannen var ved bevissthet da han ble tatt med av ambulansen og har trolig fått bruddskader, ifølge politiet. Han ble sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge, som opplyser til NTB at 27-åringens tilstand er alvorlig, men stabil.

Ulykken skjedde i 5-tiden fredag morgen. Mannen bodde på rom med flere andre, ifølge iTromsø.

Politiet har enda ikke fått snakket med 27-åringen, men har avhørt vitner til hendelsen. De har også utført tekniske undersøkelser på mannens hotellrom, men foreløpig er det uklart hva som er årsaken til fallet.

– Vi håper å få mer klarhet i hva som har skjedd når vi får snakket med ham, sier Strende til NTB.

(©NTB)