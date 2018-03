Siden 2015 har russiske myndigheter beordret sivile sjøkapteiner til å skaffe seg detaljkunnskap om norskekysten, ved å få innvilget såkalte farledsbevis av Kystverket.

I november 2016 sa Kystverket til TV 2 at de hadde registrert 118 russiske statsborgere med farledsbevis.

Av utenlandske nasjonaliteter toppet Russland listen, med flere godkjennelser enn Færøyene, Sverige, Danmark og Polen.

De russiske sjøkapteinene med norske farledsbevis jobbet på norske fartøy, fordi de ble ansett som billig arbeidskraft.

Ifølge statslos og FrP-politiker Dagfinn Olsen kunne kapteiner som allerede er godkjent, selv utføre egne farledsbevisprøver.

Norske myndigheter ble oppfordret til å gjøre en ny vurdering. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa til TV 2 at departementet skulle se på om ordningen må endres.

– Sikkerhetsgradert informasjon

Statsråden opplyser via seniorrådgiver Kjell Brataas at det i etterkant av TV 2s nyhetssak ble avholdt et møte mellom Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet om sikkerhetsvurderinger ved utstedelse av farledsbevis.

– På møtet ble det konkludert med at det var ønskelig med en nærmere faglig vurdering fra Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste, sier Solvik-Olsen.

Statsråden kan ikke kommentere om det er foretatt endringer i ordningen med farledsbevis, og viser til at vurderingene fra norsk etterretning og sikkerhetstjeneste er gradert informasjon.

– Vi har fått tilbakemelding om at Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste har gjort undersøkelser og er bevisste på problemstillingen. Hvilke vurderinger som disse tjenestene har gjort, og hvilke tiltak som eventuelt er iverksatt, er imidlertid sikkerhetsgradert informasjon, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) til TV 2.

Statslos: – Problemet er reelt

Dagfinn Olsen fra Nordland FrP mener at svaret fra Solvik-Olsen tyder på at det er et problem for norske myndigheter at russiske kapteiner tilegner seg kunnskaper som kan brukes under en konflikt eller krigssituasjon.

– Det å ferdes på norskekysten er ganske komplisert, sett i forhold til andre plasser. Man hadde ikke sikkerhetsgradert informasjonen om det ikke var et problem, sier Olsen til TV 2.

Olsen sier at Kystverket ikke har gjort endringer i språkkravet, ettersom engelsk fortsatt er språket som brukes.