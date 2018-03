Neymar ble som kjent verdens dyreste fotballspiller da franske PSG punget ut vanvittige 2,2 milliarder kroner for å hente superstjernen fra Barcelona ifjor sommer.

Flere medier har hevdet at Neymar allerede ønsker seg bort fra PSG fordi han vil spille i en større liga enn franske Ligue 1.

Neymar ute med skade i tre måneder – se hvordan superstjernen pådro seg skaden i Sportsnyhetene øverst!

Real Madrid skal være klar til å tilby en ny verdensrekordsum for å hente Neymar tilbake til La Liga, men nå får den spanske gigantklubben konkurranse fra en Premier League-klubb.

– Hovedsponsoren vil øke markedsandelene

Den spanske avisen Don Balon hevder nemlig at sjefene på Old Trafford forventer at Manchester United vil kaste seg inn i en eventuell budkrig om Neymar.

ØNSKER NEYMAR: Jose Mourinho, her sammen med Paul Pogba, vil ha Neymar til Old Trafford hvis det er mulig, påstår spansk avis. Foto: Ian Kington

Ifølge avisen er det Manchester Uniteds hovedsponsor Chevrolet – eid av den globale bilprodusenten General Motors – som har gitt beskjed om at klubben bør forsøke å sikre seg Neymar.

Chevrolet ønsker at Manchester United henter en megastjerne for å øke markedsandelene spesielt i Asia og Sør-Amerika. De tror et kjøp av Neymar vil bidra til at bilmerket får økt oppslutning og omtale globalt.

Manchester United mottar rundt 550 millioner kroner årlig takket være sin sponsoravtale med bilprodusenten Chevrolet, som strekker seg frem til 2021.

Spanske Don Balon påstår samtidig at manager José Mourinho også er ivrig etter å hente Neymar om det skulle være mulig.

Ønsket av Mourinho for å utfordre City

Mourinho ønsker seg Neymar for å rive Pep Guardiolas Manchester City ned fra tronen som Premier Leagues beste lag neste sesong.

Manchester City er for øyeblikket 16 poeng foran Manchester United på tabelltoppen og styrer mot en helt overlegen Premier League-tittel denne sesongen.

Real Madrid skal være kjent med Manchester Uniteds interesse for Neymar, og skal være i ferd med å sette av penger i sine budsjetter for å forberede et nytt verdensrekordbud på superstjernen.

For ifølge Don Balon skal nemlig Neymar allerede være lei av å spille i PSG, og vil altså til en liga med større konkurranse og tøffere kamper.

Dersom PSG vinner Champions League denne sesongen skal imidlertid Neymar være innstilt på å ta en ny sesong i franske hovedstadsklubben.

Ute med skade i tre måneder

Neymar må som kjent gjennom en operasjon etter å ha påratt seg et brudd i foten i oppgjøret mot Marseille forrige søndag. Han vil gjennomføre operasjonen i Brasil og er ventet å være ute av spill i tre måneder.

Brasils landslagstrener holder pusten med tanke på om superstjernen vil rekke de første kampene i sommerens VM-sluttspill i Russland eller ikke.

Neymar har scoret 29 mål på 30 kamper etter rekordovergangen til PSG i 2017.