I går kveld ble nye Jaguar I-Pace endelig avduket. Vi har sett den flere ganger de siste årene, i såkalt konseptutgave. Men nå er den altså ferdig og klar for produksjon: Bilen som i praksis blir den første reelle konkurrenten til Tesla Model S og X.

Broom-redaktør Knut Skogstad var med på verdenspremieren i Oslo torsdag kveld og rapporterte direkte derfra. Han fikk se en bil som ikke overrasket så veldig utseendemessig (Jaguar har holdt seg til designet på konseptbilen), men som på andre områder virkelig vekker oppsikt.

Vi kan starte med prisen, som er langt lavere enn tidligere antatt:

Her er den, Jaguars aller første elbil.

Under Tesla i pris

– Ja, underveis i arrangementet tikket norsk startpris inn: 599.900 kroner. Det betyr at Jaguar priser aggressivt her. Samtidig er det tydelig at dette er en typisk innstegsmodell, for å presse prisen. Neste variant i utvalget heter SE og koster 698.900. Toppmodellen HSE koster 746.900 kroner. Og i starten skal Jaguar selge en First Edition-utgave med alt tilgjengelig utstyr, den kommer på 829.900 kroner. Men apropos innstegsmodellen. Den har akkurat samme batteripakke og dermed rekkevidde som de andre. Så her er det bare snakk om mindre utstyr, forteller Knut.

En titt på Teslas norske hjemmeside viser at startprisen på Jaguaren legger seg et godt stykke under det Model S og Model X begynner på. Her er prisene henholdsvis 626.820 og 674.920 kroner.

Her trekkes teppet av I-Pace, i Norge.

Ikke størst mulig

– Men for å gjøre oss ferdige med Tesla-sammenligningen først som sist. Er I-Pace i praksis en konkurrent til disse to?

– På ytelse og rekkevidde er den absolutt det. Størrelsesmessig er I-Pace mer lik Model S, enn Model X. Sistnevnte er jo en seriøst diger bil. I-Pace er mer kompakt og har "bare" fem seter. Bagasjerommet er heller ikke kjempestort, 530 liter. I praksis er dette ganske normalt familiebil-mål. For Jaguar har det tydeligvis ikke vært noe mål å lage en størst mulig bil. De har vektlagt design og sporty kjøreegenskaper, samtidig som batteripakken gir svært god rekkevidde, sier Knut.

Den innvendige plassen skal likevel være svært god. "Mer beinplass enn i kjøretøy fra segmentet over, og nok til å matche luksus-sedaner", sier Jaguar selv.

I forkant ble det spekulert i over 500 kilometer rekkevidde. Det viser seg å være riktig, i alle fall når vi måler etter den såkalte NEDC-standarden som har vært målestokken så langt. Her er I-Pace oppgitt til 545 kilometer.

Hvit er ingen dum farge på denne bilen, det fremhever linjene godt.

400 hestekrefter

– Her er imidlertid en ny beregning på vei inn, kalt WLTP. Den skal være mer realistisk, og dermed også nærmere det man kan klare å oppnå under vanlig kjøring. Her er tallet for I-Pace 480 kilometer. Altså fortsatt imponerende høyt. Etter hvert som elbilene flommer inn over Norge begynner ladekøer å bli et reelt problem. Dermed blir det også et viktig poeng for mange eiere å kunne komme seg til for eksempel hytta, uten å måtte ha ladestopp.

Jaguar har utstyrt bilen med en batteripakke på 90 kWh, som yter 400 hestekrefter og har et dreiemoment på 700 Nm. Her er det to motorer, en foran og en bak, og naturligvis 4x4. 0-100 km/t går på 4,8 sekunder. Det skal ta 90 minutter å lade batteriene til 80 prosent, med 50 kW lader. I-Pace kan også lades på 100 kW, der det er tilgjengelig.

Sporty kjøreegenskaper er en viktig del av Jaguars DNA. De lover at det skal være mye av det i I-Pace.

Morsom å kjøre

– Da vi i Broom besøkte testsenteret til Jaguar Land Rover langt nord i Sverige tidligere i år, fikk vi vite litt mer om utviklingen av den elektriske drivlinjen. Her er det tydelig at Jaguar ikke bare har gått for "hyllevare". De har jobbet mye med å optimalisere batteriene, blant annet for nordiske vinterforhold.

– Batteriene er naturligvis integrert i karosseriet og plassert i bunnen av bilen. Vår test på isbane avslørte at det lave tyngdepunktet merkes svært godt. Jaguar har tradisjoner med sporty og involverende kjøreegenskaper og det har vært en prioritet også på I-Pace. Dette skal være en morsom bil å kjøre, forteller Knut.

Lyst og lekkert interiør, her skal du ikke være i tvil om at du sitter i en premiumbil.

Ventelister?

Før den første visningen av I-Pace, hadde over 1.300 norske kunder betalt depositum på bilen, over 500 av disse hadde også skrevet kontrakt. Det betyr at Jaguar kommer til å sette en solid salgsrekord i Norge i år. Men dermed kommer også spørsmålet om leveringstid og eventuelle ventelister opp:

– Dette har vært utfordringen for mange elbiler så langt. Det verste eksempelet er Opel Ampera-e, der tusenvis av norske kunder nærmest har følt at de har blitt holdt for narr med en uholdbar leveringssituasjon. Det Jaguar sier nå, er at alle de som har betalt depositum, skal få bil i 2018. I praksis altså at de vil kunne levere minst 1.300 I-Pace i år. Jeg har en følelse av at det reelle tallet vil være høyere, men det er vanskelig å få det bekreftet. Her er det fortsatt tidlig. Produksjonen i Østerrike er såvidt i gang. I og med at dette er Jaguars aller første elbil, er de nok også svært spente på responsen i andre, viktige markeder, sier Knut.

Jaguar har brukt drøye fire år på å utvikle sin første elbil, flere er garantert i løypa.

Sykelig opptatt av...

– Men til slutt noe vi nordmenn er nesten sykelig opptatt av på elbiler, gjetter du hva?

– He he, ja! Du mener hengerfeste?

– Nettopp!

– Joda, Jaguar har tenkt på det også. Hengerfeste kan bestilles og ettermonteres. Du kan ikke akkurat dra hestehenger med den, men I-Pace er godkjent for å trekke inntil 750 kilo. Dermed kommer man seg på søppelfyllinga og får hentet vinterveden, helt elektrisk!

Du kan se mange flere biler av I-Pace i bildeserien øverst i denne saken.

