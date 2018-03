Pipekonsert, tomme setter og ydmyklse ute på banen. Det ble en blytung torsdag for Arsenal da Manchester City enkelt vant 3-0 på Emirates.

– Det kan vanskelig gjemmes unna at følelsen nå er at dette laget har kommet til veis ende med Arsène Wenger ved roret, konkluderte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker like før kampslutt.

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller unner Arsenal-manageren bedre enn den misæren som nå utspiller seg.

– Det er vel så mørkt det kan bli der i gården. Han har vært gjennom mye de siste sesongene. Jeg synes det er veldig trist, for det er kanskje den mannen jeg unner mest suksess, sier han.

– Ikke kynisk nok

Stamsø Møller har intervjuet flere av Premier League-managerne, og har fått sansen for den sta franskmannen som leder Arsenal.

– Når du kommer inn i et rom med managerne, så eier de rommet. Noen på en måte som får deg til å føle deg bra, noen på en som får deg til å føle deg litt dårlig. Wenger er en som får deg til å føle deg bra når du kommer inn i rommet. Han er veldig hyggelig og en superfin fyr. Han er en så fin fyr at han har villet alle vel, til og med de som ville vekk fra Arsenal. Derfor har han gått med på å la mange dra, sier TV 2-eksperten.

Han mener rett og slett Wenger er for godhjertet for sitt eget beste.

– Jeg tror han kunne satt ned foten flere ganger om han ville, men han er en litt for snill mann for sitt eget beste. Han er ikke kynisk nok til å være med på spillet som foregår i Premier League. Jeg mener tiden har løpt fra ham for lengst. Det er vondt å se på, sier Stamsø Møller.

– Vi må holde sammen

Wenger selv var lavmælt i sitt intervju etter kampen

– Vi må fokuserer på prestasjonene. Sterke organisasjoner forenes når presset er sterkt. Vi må holde sammen, fokusere og jobbe enda hardere for å få selvtilliten tilbake, sier Arsenal-manageren, som svarte slik på spørsmål om klubben, fansen inkludert, egentlig står sammen for øyeblikket.

– Man skjønner at folk ikke er euforiske når man ligger under 0-3. Det var også en spesiell dag, ettersom det var veldig kaldt. Man ønsker å gjøre seg fortjent til fansen ved kvaliteten på prestasjonene, sier Wenger.

Også Arsenal-keeper Petr Cech forstår hvorfor det var en elendig atmosfære, tusenvis av tomme seter og pipekonsert både til pause og etter kampslutt.

– Du forventer slik forhold. Mange kunne ikke komme, og det er synd mange gikk glipp av en storkamp. Det er noe vi ikke kan kontrollere. Jeg skjønner fansens frustrasjon. Du vil at laget ditt skal gjøre det bra, og når du ligger under 0-3 til pause er du ikke fornøyd. Alle har rett til å vise hva de føler, og dette er fotballfansens måte å vise at de ikke er fornøyd, sier tsjekkeren.

– Nødt til å satse på Europaligaen

Arsenal ligger nå på sjetteplass, med ti poeng opp til erkerival Tottenham på den viktige fjerdeplassen. Opp til serieleder Manchester City er det nå hele 30 poeng.

I Premier League-studio er dommen klar: Arsenals eneste måte å komme seg til neste års Champions League på er å vinne Europaligaen.

– De er nødt til å satse på Europaligaen nå. De er ikke favoritter til å vinne den, det er Atlético Madrid. Så har du Borussia Dortmund, Lazio og de møter et Milan som plutselig er i kjempeform. Han kan ikke sett opp det laget som han satte opp mot Östersund, sier Stamsø Møller.

– Det kan bli veldig merkelig, at man ser A-laget til Arsenal i Europaligaen torsdag kveld, og så juniorlaget i Premier League. Der er det kjørt, mener han.