Manchester City herjet med Arsenal, vant 3-0 og sikret seg en luke på 16 poeng ned til byrival Manchester United.

– Det er bare å dele ut pokalen til City, og så får vi se når det blir. De kan faktisk avgjøre mot Manchester United, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

– Hadde vært ydmykende

Manchester City trenger å vinne fem av sine ti siste seriekamper for å sikre Premier League-tittelen, og kamp nummer fem er mot nettopp byrival Manchester United.

Det er med andre ord mulig at Manchester City kan sikre ligatittelen mot byrivalen.

Eller om United skulle avgi poeng og City sikrer tittelen før oppgjøret på Old Trafford, risikerer United-spillerne å måtte stå æresvakt for lyseblå ligamestere.

– Det er normen. Jeg tror ikke de må, men de kommer nok til å gjøre det. Det hadde vært ydmykende, mener Stamsø Møller.

– Fair sjanse

Etter å ha gått kampprogrammet nærmere i sømmene, tror han det er en reell mulighet for at hjemmeoppgjøret mot United på Etihad den 7. april kan være den kampen der Pep Guardiolas menn sikrer tittelen.

– Det er en fair sjanse for at det skjer. Det ligger kanskje mest an til at den kampen blir avgjørende. Det er selvsagt veldig vanskelig å si, men når jeg har prøvd å småregne på det så ser det ut til at den kampen kan bli den der City vinner ligaen. Jeg tror det er større sjanse for at det skjer den dagen, enn at det skjer før, sier TV 2-eksperten.

På Emirates torsdag kveld var det et Manchester City-lag som lekte seg med stakkars Arsenal.

Bernardo Silva, David Silva og Leroy Sané scoret målene i 3-0-seieren.

– Det var overkjøring og klasseforskjell på lagene. Leroy Sané var kampens stor spiller, sier Stamsø Møller.

Manchester City slo også Arsenal 3-0 i søndagens ligacupfinale.