I alt var det 14 personer fra en folkehøyskole som var på tur i området da skredet gikk.

Det ble først meldt at personen som ble fløyet til sykehus ikke var alvorlig skadd, men Finnmarkssykehuset opplyser torsdag kveld at jentas skader er alvorlige. De legger til at tilstanden hennes er stabil.

Redningsleder Olav Bjørgaas i Hovedredningssentralen Nord-Norge sa tidligere torsdag til iFinnmark at totalt tre personer ble truffet av snømassene.

– Det er tre personer som har vært involvert i raset. Ingen skal ha vært begravd helt. To kom seg løs på egen hånd, den siste har antakelig pådratt seg bruddskade, kan det synes som, sa han.

Innsatsleder Steinar Aas Andersen i Finnmark politidistrikt sier til NRK at alle i turfølget hadde skredsøkere, skredsendere og søkestenger. Rektoren ved folkehøyskolen, sier til Altaposten at klassen var på topptur med lærer da hendelsen inntraff.

(©NTB)