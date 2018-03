Det har skjedd en del rundt om i verden siden BMW lanserte sin kompakte SUV X3 i 2005. Oppfølgeren til storsuksessen X5, skulle også vise seg å treffe blink. Litt lavere pris åpnet for et større volum enn storebroren.

Men det var en del kritikk også. Designet vant ingen priser, for å si det sånn. Både design og plass fikk et løft med generasjon to.

Nå er imidlertid tiden inne for å si velkommen til nummer tre i rekken. Og om overgangen fra generasjon en til to var stor, er den enda større nå.

Slik så barnebarnet til dagens X3 ut. Det har skjedd mye på designet – og enda mer under skallet ...

På papiret er det altså mye spennende med nye X3.

Ikke ladbar – enda

Men i disse tider er det umulig å snu ryggen til det faktum at X3 bare er tilgjengelig med diesel- og bensinmotor. Særlig dieselmotorer har tøffe kår for tiden.

X3 skal ta steget inn i en elektrisk verden, den også. Men det er altså en stund fram.

Spørsmålet er om det er noe poeng å vente. Vi har fått låne 30d – med en råsterk dieselmotor. Les hva vi synes!

Er dette den mest harry SUV-en?

BMW X3 har aldri vært i nærheten av like komfortabel som dagens utgave. I tillegg er den klasseledende når det skal kjøres aktivt.

Hvordan er den å kjøre?

X3 har tatt nye steg mot premium – og har vokst seg enda litt større. Når du sitter i de gode sportssetene, har du en høy sitteposisjon med god utsikt. Vi skulle faktisk ønske oss at det var mulig å senke førerstolen litt mer, men blir etter hvert vant med å sitte litt høyere.

På veien oppleves X3 akkurat slik du forventer av en BMW. Den har skarp styring og fast understell. Det sørger for en god porsjon kjøreglede – men komforten overrasker. Den er det rett og slett få, om noen i denne klassen, som kan matche. Det er åpenbart jobbet med å få både redusert støynivå og økt fjæringskomfort. Alt dette bidrar til at nye X3 oppleves som en mye mer påkostet bil enn forgjengeren.

Vi prøvde også adaptiv cruisecontrol, som fungerer godt. Men selvkjørende er den langt unna å være, selv med køassistent. Her har vi opplevd andre merker som ligger godt foran i løypa.

Se video: Her tester en stor bilnyhet

Her er det lite å sette fingeren på. Faktisk trenger du ikke å sette fingeren på noe som helst – testbilen har gesture control, som lar deg styre blant annet volumet bare ved å veive med fingeren foran dashbordet.

Finest utenpå eller inni?

X3 har aldri vært vår designfavoritt i SUV-familien til BMW. Det har ikke endret seg med den nye. Den er lett gjenkjennelig med knekken på det bakeste sidevinduet. Ellers er det meste blitt mer avrundet og mykt, og dermed også mer moderne, sammenlignet med forgjengeren. Like tøff og sporty som lillebror X2 er den etter vår mening ikke.

Det er solide materialer over alt – og en X eller to er gravert inn for at du ikke skal glemme hvilken bil du sitter i.

Interiøret er det vanskelig å finne feil med. OK, den brede infotainmentskjermen er ikke like stor som de du finner i Tesla, Volvo og Mercedes. Men til gjengjeld er systemet svært lett å navigere i, skjermen har meget god oppløsning og vi er veldig glad for at BMW holder fast ved menyhjul og knapper rundt for å styre alt du skal gjøre. Her virker det som man har valgt en litt annen retning enn Audi, som i de nyeste modellene utelukkende baserer seg på touchskjermer.

BMW er ellers ikke fremmed for dette med å skape høy opplevd kvalitet. Og X3 er intet unntak. Både X3-emblemer og X-er er dandert rundt om – her skal det bygges merkevare. Alt, absolutt alt, du tar på kjennes svært solid og ser bra ut.

Det er ikke bilverdens største skjerm. Men oppløsningen er veldig bra og menysystemet lett å navigere i.

De digitale instrumentene er oversiktlige og ryddige. Men du får ikke like rikholdig informasjon som på konkurrenter fra Audi og Mercedes. Til gjengjeld har man fått på plass markedets beste headup-display. Som eneste merke kan du i BMWs head up styre radio/musikk-valg, hente opp telefonliste/anropsliste ved å bruke knappene på rattet – i tillegg til at du får se alt du er vant med, som informasjon rundt navigasjon, speedometer, cruisecontrol og diverse assistensystemer.

For øvrig har BMW nå en praktisk liten funksjon som nordmenn nok vil sette pris på: Man kan velge at varme i setene og rattet aktiveres automatisk når temperaturen ute er lavere enn for eksempel 5 plussgrader (når systemet skal slå inn, velger du selv).

Så billig får du BMW X3 på bruktmarkedet

Om det var bra plass i baksetet før, er den blitt imponerende god nå. Dessuten gir store vinduer god utsikt.

Hvordan er plassen?

En viktig endring på X3 er at den er blitt større. I alle retninger. Med 471 cm lengde og 189 cm bredde, er den omtrent på størrelse med første generasjon av storebror X5.

Et romslig bagasjerom på 550 liter gjør at X3 er blitt en fullverdig familiebil, også for de med barnevogn.

I baksetet har du formelig et hav av plass i alle retninger. Det er litt flatt sete, men du sitter godt likevel. Du kan heller ikke justere setene i lengderetningen eller endre vinkel på ryggstøtten.

Bagasjerommet er blitt litt større siden sist også. Nå rommer det 550 liter, og må sies å være en fullverdig familiebil. Også for de med barnevogn.

Ryggen på baksetene kan deles 40/20/40 – og når du legger ryggen ned blir gulvet nesten helt flatt. Da øker også volumet til 1.600 liter.

Smarte kroker og mulighet til å dele opp bagasjerommet i ulike ”rom” gjør at du også får kontroll på dagligvarene.

Foran pakkes du inn av en høy midtkonsoll. Det er smarte og romslige oppbevaringsrom både her og i dørene. En trådløs lader til smarttelefonen er plassert under stereoanlegget.

Vi har naturligvis testet utgående X3 også: Suksess - og med god grunn!

Knekken på det bakerste vinduet sørger for at du aldri er i tvil om hvilken modell du ser på fra siden.

Går den bra?

Dieselmotor er etter vårt syn veldig riktig i en såpass stor SUV. Har du anledning for å gå for 30d, får du dessuten et vanvittig drag. 265 hk og småville 620 Nm gir 0-100 km/t på bare 5,8 sekunder. Det forteller imidlertid bare deler av sannheten. For det er nesten enda mer imponerende hvordan denne bilen sparker unna fra rundt 60-70 km/t opp til 110 km/t. Vi får sportsbil-følelse.

BMW har også full kontroll på hvordan de skal fordele kreftene gjennom en åttetrinns automatgirkasse. Den jobber svært effektivt. Helt sømløst er det ikke, og takk for det. Vi liker å merke at det skiftes gir – om enn bare et ørlite rykk.

Ikke de store kumspringene og detaljene å feste seg ved rett bakfra.

Vi klarte drøyt 0,6 l/mil i snitt på en halvannen times kjøretur på dårlig brøytet vinterveier og 7 minusgrader. Det synes vi er godkjent for en råsterk og fullvoksen SUV. Oppgitte tall for blandet kjøring er imponerende 0,57-0,60 l/mil (avhengig av utstyrsnivå/felger).

Det skal imidlertid sies at vi også fikk et lite gufs fra fortiden, da det plutselig dukket opp en ”vent mens motoren gløder”-lampe i instrumentpanelet. Det hører liksom ikke 2018 til …

Dessuten har motoren et tydelig ”diesel”-lydbilde når den er kald og går på tomgang. Her er det ingen som kommer til å lure på hva slags drivstoff du bruker, for å si det sånn. Når du først har kommet deg ut på veien, forsvinner imidlertid knatringen helt – og rekkesekseren hvisker bare såvidt i det fjerne.

Se hva BMW skal friste oss med nå

BMW X3 xDrive 30d Motor: R6, 3-liter Effekt: 265 hk / 620 Nm Forbruk: 0,57-0,60 l/mil 0-100 km/t: 5,8 sek. Toppfart: 240 km/t Bagasjerom: 550 / 1.600 liter Lengde x bredde x høyde: 471 x 189 x 168 cm Vekt: 1.820 kg Pris: Fra 660.000 kroner (oppdatert pris gjelder fra 1.4) Pris testbil: 1.034.800 kroner

Konklusjon

Har du vært fornøyd med X3 før, vil den følelsen bli ytterligere styrket nå. X3 er blitt større, bruker mindre drivstoff, har mer avansert utstyr og et mer moderne design.

Den byr også på klasseledende kjøreegenskaper, imponerende komfort og lavt støynivå. Testbilen med sin råsterke dieselmotor er en fryd og engasjerende bil å kjøre.

Likevel kommer vi ikke unna det faktum at den ikke er ladbar. Akkurat det vil gjøre at den ikke utfordrer klassens storselger, Mercedes GLC 350e.

Prisen blir nemlig høy for X3 med diesel- eller bensinmotor. Det starter på rundt 660.000 kroner. Og den summen øker raskt i takt med utstyr og større felger. Skal du ha testbilen, med motor og utstyr den står med, står det et syvsifret beløp på kontrakten ...

Dermed prises den rett og slett ut for svært mange i det norske markedet. Men når det kommer ladbare alternativer av denne bilen, da bør Mercedes skjelve i buksene …

BMW X3 er enn så lenge bare tilgjengelig med diesel- og bensinmotorer. Men ladbare varianter er på vei – og det er det nok mange som venter på.

2018 BMW X3: Benny var på lanseringen!

Se video: Her kommer BMWs nye drømme-SUV