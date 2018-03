For 14 år siden viste Mercedes konseptbilen Vision CLS. En bil de kalte en firedørscoupe. Akkurat den betegnelsen er blitt flittig debattert de påfølgende årene.

Tanken var å lage en bil med coupedesign, samtidig som fire dører sørget for å beholde de praktiske fordelene med en sedan.

Om det var delte meninger om hva man kalte karosseriformen, var det minst like mye debatt rundt utseendet. Noen mente det var rålekkert. Andre at den lignet en brøddeig som hadde stått for lenge til heving (hei, Benny!).

Stor suksess

Men bilhistorien er full av kontroversielle biler som har blitt en suksess. Og CLS er uten tvil en av dem. Salgstallene overgikk selv de mest optimistiske spådommene til Mercedes. Et bilikon ble født.

I 2011 kom oppfølgeren. Den ble for øvrig tilgjengelig som stasjonsvogn og med firehjulsdrift. Midt i blinken for norske kjøpere!

Slik så den ut, da Mercedes viste konseptbilen Vision CLS for første gang i forbindelse med bilmessen i Frankfurt i 2003. Foto: Ferdinand Ostrop

Andre generasjon ble også en suksess. Over 375.000 eksemplarer er solgt totalt.

Nå ryddes det plass for den tredje i rekken. Denne gangen har man imidlertid valgt å droppe stasjonsvognutgaven. Utover akkurat det er prinsippet det samme. Men noen justeringer har han gjort her og der, både på design og drivlinjer.

Vi har dratt til Barcelona for å teste hva bilen har å by på.

Hvordan er den å kjøre?

Dette er veldig typisk Mercedes. De har et godt grep om komforten. CLS har fått et mer sporty design, men fortsatt en svært behagelig tur funnet viktigere enn knivskarpe kjøreegenskaper. Styrefølelsen er imidlertid fast og fin når du legger inn det mest sporty programmet. Da kommer også den nitrinns automatgirkassen best til sin rett.

53 AMG 4Matic +-utgaven er betydelige hvassere enn de andre. Den lar seg leke med. Om den ikke kjennes like lett og direkte som en sportsbil, er den helt klart kapabel til å kjøres aktivt, også på svingete veier. Den lar deg også slenge med rumpa når du setter den i sport pluss. Firehjulsdriften prioriterer bakhjulene og gjør litt lett drifting fullt mulig.

Men prøver du å ”danse” med hekken i en vanlig CLS,merker du at bilen gynger betydelig mer før den slipper. Rett og slett mindre leken og skarp. Da merker du også vekten på mer eller mindre to tonn bedre.

Det justerbare luftunderstell er på plass i alle testbilene og spiller en viktig rolle på motorveien og småveier av varierende kvalitet – der CLS virkelig er i sitt ess. Den flyter litt over asfalten og spiser milene svært stille og uten at du plages av at underlaget kan være dårlig enkelte steder.

Vi liker hvor sint og aggressiv CLS blir med litt støre felger, AMG-pakke og sorte lister rundt vindueen. Toppmodellen er dessuten akkurat så sint som den ser ut som!

Finest utenpå eller inni?

CLS har fått et helt nytt uttrykk. Fronten er blitt betydelig sintere enn dagens modell. Den sier liksom ”flytt deg. Nå!”, til bilen foran. Og de fleste modellene har muskler nok til å legge tyngde bak en slik utstråling også.

Profilen er akkurat slik vi er vant med. Den fallende taklinjen glir nesten umerkelig over i bagasjelokket. Lav. Lang. Strømlinjeformet. Resultatet er lav luftmotstand og lite vindstøy.

Hekken har fått litt annerledes lykter enn de andre coupe-modellene, og bidrar til at den skiller seg litt mer ut.

Slik ser det ut med stemningsbelysning på fullt i CLS. Akkurat de opplyste luftdysene og lyssettingen generelt er det sikkert delte meninger om. Det fine er at de som ikke liker det kan endre farge eller slå av hele sirkuset, om de ønsker det ...

På innsiden er det mye å glede seg over. Etter vår mening er dette det mest vellykkede interiøret i Mercedes-stallen akkurat nå. Mye er hentet fra S-klasse – blant annet det nye rattet. Det sørger for at den riktig gode og gamle cruisecontroll-spaken nå er overflødig, og erstattet med knapper på selve rattet. Kanskje på tide?

Sportssetene i AMG-utgaven er svært bra.

Du skal forresten lete ganske lenge for å finne en bil med høyere kvalitetsfølelse. De nye luftdysene er belyste, og endrer farge når du justerer klimaanlegget. I pressemateriellet til Mercedes hevdes det at interiøret skal gi deg en spa-følelse. Og det mangler faktisk ikke så mye mer enn noen som sitter i bare håndkleet ved siden av deg, på at de har rett.

Stemning er for øvrig noe Mercedes satser mye på i CLS. De har faktisk programmert inn ulike forhåndsinnstilte "stemninger", der duft, atmosfærebelysning, musikk og seter spiller sammen for å sette deg i det rette humøret – enten det handler om å slappe av eller bli litt mer våken.

I baksetet er det bra plass til bena, men takhøyden er begrenset. I tillegg er det midterste setet ikke spesielt praktisk i bruk.

Hvordan er plassen?

Bagasjerommet må være noe av det lengste på markedet! Det virker nesten endeløst der det strekker seg lang innover i bilen. Selvsagt er det ikke på nivå med en stasjonsvogn og både lastehøyden og den smale åpningen setter noen begrensninger. Men det er i alle fall god plass til kofferter og bager.

Gulvet blir ikke flatt når du legger ned ryggen på baksetene, men ryggen kan deles i 40/20/40.

En viktig nyhet for noen er at CLS nå har tre plasser i baksetet. Men de som skal sitte her bør ikke være for langstrakte. Takhøyden er nemlig sterkt begrenset. Den hindrer også skikkelig utsyn for de av oss over 180 cm. Det midterste baksetet er for øvrig kun en nødløsning. Plassen er syltynn, og det kreves en hel del samarbeidsvilje å få festet sikkerhetsbeltet om det er tre i bredden her.

Foran er det selvsagt ingenting å klage på. Her sitter du ganske enkelt som en konge. Vi synes AMG-setene er svært gode. Flere av setene leveres også med både kjøling og massasje.

Bagasjerommet er romslig og langt. Men litt høy lastekant og smal åpning sette noen begrensninger.

Går den bra?

Så snart man hører snakk om hybrid, spisser nordmenn ørene om dagen. I dette tilfellet er det imidlertid ikke ladbar hybrid. Ikke vanlig hybrid, heller, faktisk. Mercedes kaller 48-voltløsningen med elektrisk boost-funksjon for mildhybrid. Den kan i praksis ikke kjøres på ren strøm, men bruker en elektrisk kompressor til å støtte opp om turboen. Den bygger opp trykket raskt – og hindrer at du får noe forsinkelse.

Toppmodellen, CLS 53 4Matic +, har også et slikt system, og er den første AMG-modellen med en hybridmotor. Den byr på 465 hk / 520 Nm. Men du har ytterligere 22 hk/250 Nm tilgjengelig i en boost-funksjon over kortere perioder.

Som du sikkert har gjettet: Ja, dette går bra! Veldig bra. 0-100 km/t på 4,5 sekunder sier sitt.

Det er ikke så mye pent å se på under panseret på noen av CLS-modellene. Selv på AMG-modellen er det hardplast som gjelder.

Frasparket oppleves imidlertid ikke like høylytt og brutalt som de heftigste AMG-modellene. Rekkesekseren har et mer mer diskret lydbilde enn V8-brølene vi vet AMG-gjengen er i stand til å trylle fram. Men det kraftige skyvet gir deg et smil om munnen – og det er mange sportsbiler som vil jobbe forgjeves med å holde følge her.

Planen er forøvrig ikke å lage en 63 AMG-versjon, altså varianten med 612 hk. Skal du ha firedørscoupe med den slags ytelser, skal du i stedet velge firedørsvarianten av AMG GT, som ikke er så langt unna.

Det viktigste med mildhybriden, er naturligvis at forbruk og utslipp reduseres. Slikt gjør godt når man skal beregne avgifter – og sikrer dessuten et forbruk omtrent på nivå med en tilsvarende dieselmotor.

I toppmodellens tilfelle betyr det at du klarer deg med et oppgitt blandet forbruk på 0,87-0,89 l/mil. Det er tall det står respekt av. Så får vi teste bilen hjemme i Norge for å se hvor realistiske de er.

Den politiske vinden som råder i Norge akkurat gjør at man kanskje skulle tro at nettopp dieselmodellene neppe blir veldig etterspurt. Men det er i alle fall to av dem også. 350d med 286 hk – og 400d. Sistnevnte er den kraftigste dieselmotoren Mercedes har å by på. Med 347 hk / 700 Nm, sikrer den også et formidabelt fraspark. Om nettopp den skal vise seg å være et slags takk for meg til dieselmotorer, så er det i alle fall en særdeles veldig ”send off”.

Selv i verdensmetropolen Barcelona er CLS en bil som folk snur seg måpende etter. Et bevis på at Mercedes har truffet med designet.

Konklusjon:

Bilene som er tilgjengelig fra lansering i mars er:

Mercedes-AMG CLS 53 4Matic + Motor: R6, 3-liter Effekt: 435 hk / 520 Nm (+22 hk / 250 Nm ved EQ boost) 0-100 km/t: 4,5 sek. Toppfart: 250 km/t (sperret) Forbruk: 0,87 l/mil Bagasjerom: 520 liter Lengde x bredde x høyde: 499 x 189 x 143 cm Vekt: 1.935 kg Pris: Fra 950.000 kroner (350d/286 hk) Pris på AMG 53 ikke klar

– 350d (286 hk / 0,56 l/mil / 955.000 kroner)

– 400d (340 hk / 0,56 l/mil / 1.009.000 kroner)

– 450 (367 +22 hk / 0,75l/mil / 1.020.000 kroner)

– AMG 53, blir klar for bestilling til sommeren. Prisen på denne er ikke klar.

Alle har 4Matic firehjulsdrift.

CLS vil fortsatt være en bil for de få. Det endrer seg ikke med den nye. Snarere hvert imot. Siden den ikke er tilgjengelig som stasjonsvogn, blir den bare enda mer "sær". Men noen vil i alle fall sette pris på at den ikke bare kommer som fireseter – selv om det femte setet er høyst provisorisk.

Kjøreegenskapene er friske på AMG-utgaven (prisene på denne er ikke klare enda. Den kan bestilles fra sommeren).

CLS er likevel først og fremst noe av det mest komfortable du kan sette deg bak rattet i. En cruiser i særklasse. Den er lekrere enn C-klasse coupe, mer sporty enn E-klasse og veldig nær like komfortabel som S-klasse. Samtidig er den svært kostbar, i alle fall fram til vi får den nye innstegsmodellen med firesylindret bensinmotor på plass mot slutten av året.

Kort sagt: CLS er fortsatt en bil mange vil drømme om – og noen ganske få vil klare å realisere.

