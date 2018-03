I sin tale til nasjonen torsdag viste Russlands president Vladimir Putin videoer av russiske våpen som kommer seg forbi NATOs hindringer og frem til USA.

En av videoene fremstilte en sverm av stridshoder på vei mot den amerikanske delstaten Florida.

I salen satt den russiske politiske eliten, som møtte Putins presentasjon av de nye våpnene med stor applaus.

Hypersonisk

Et nytt våpen er ifølge Putin det interkontinentale hypersoniske missilet kalt Avangard, som kan nå mål med en fart på 20 ganger lydens hastighet. Putin hevdet våpenet er immunt mot ethvert rakettforsvar.

– Det flyr mot målet som en meteoritt, som en ildkule, sa Putin ifølge Kremls referat fra talen.

President Vladimir Putin varslet at Russland er i ferd med å utvikle flere nye kjernefysiske våpen som ikke skal kunne stanses av andre lands rakettskjold.

Han fremholdt at Russland er nødt til å satse på nye og kraftigere atomvåpen som et svar på USAs rakettskjold og det han mener er USAs brudd på nedrustningsavtalen START.

– USA krenker den strategiske balansen, og som svar utvikler Russland nye systemer, sa Putin i den direktesendte talen, der han også tok til orde for at den militære infrastrukturen i Arktis må forbedres og fornyes slik at russiske interesser kan beskyttes.

Testet i høst

Blant våpnene er også en ny atomdrevet krysserrakett, som ble testet i høst, ifølge presidenten.

Putin trakk også frem en undervannsdrone som i likhet med krysserraketten kan utstyres med atomvåpen. Denne skal kunne ramme både hangarskip og marinebaser.

I tillegg har Russland testet en ny interkontinental ballistisk missil kalt Sarmat, som ifølge Putin er bedre enn sine forgjengere både når det gjelder rekkevidde og antall stridshoder. RS-28 Sarmat-missilene har NATO-betegnelse Satan-2, og skal ifølge norske eksperter kunne bære 10-15 atomstridshoder.

USA hevder at russerne ser ut til å ha senket terskelen for når de kan tenkes å bruke atomvåpen, og satser på taktiske atomvåpen. Dette gjør Putin bekymret.

Ethvert angrep mot Russland eller allierte vil bli sett på som et angrep mot Russland, og besvart umiddelbart, sa Putin torsdag.

– Uansvarlig

USA sier president Putins presentasjon av nye atommissiler er uansvarlig og et bevis på at Moskva bryter internasjonale våpentraktater.

I sine første kommentarer forsøkte amerikanske myndigheter å avdramatisere nyheten.

– Vi er ikke overrasket over Putins kunngjøring, og det amerikanske folk kan være sikre på at vi er godt forberedt, sa en talskvinne for Pentagon.

Men litt senere var reaksjonene sterkere. Heather Nauert, talskvinne for det amerikanske utenriksdepartementet, kalte Putins kunngjøring uansvarlig og et klart brudd på internasjonale traktater om nedrustning og våpenkontroll.

Hun kritiserte også Putins bruk av en animasjon under talen som fremstilte et missilangrep på USA.



Sveriges utenriksminister Margot Wallström sier til svensk TV 4 at Russlands satsing på kjernevåpen er «veldig urovekkende». Internasjonale eksperter advarte i februar mot en ny og ustabil atomvåpen-alder.

Russland har utviklet det mobile rakettsystemet Iskander-K, en landbasert krysserrakett av mellomdistansetypen. Det taktiske presisjonsvåpenet som NATO kaller SSC-8 bryter ifølge USA den såkalte INF-avtalen som Reagan og Gorbatsjov inngikk i 1987. (NTB/TV 2)