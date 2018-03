Det skriver den britiske storavisen The Times.

Arrangøren av Vuelta a España var først ute med å legge vekk tradisjonen med at kvinnelige modeller deler ut prisene etter endt etappe. Ifølge The Times har det nå vært gjennomført samtaler for å innføre samme praksis i Tour de France.

Bruken av lettkledde kvinner for å promotere idretten har vært et tema den siste tiden. I Formel 1-VM besluttet man nylig at tradisjonen med lettkledde unge kvinner blant bilene før start og under seiersseremonien skal legges vekk.

– Denne tradisjonen samsvarer ikke med de verdier vi ønsker at varemerket vårt skal representere, og det er tydelig i strid med moderne samfunnsnormer, sa formel 1-sirkusets kommersielle direktør Sean Bratches da.