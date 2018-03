Manchester United-angriperen åpner for å gjøre comeback på det svenske landslaget under fotball-VM.

Det avslører han i et intervju med Expressen.

– Jeg savner landslaget. Har du spilt i 20 år og får se det andre spille på landslaget, er det vanskelig. Spesielt når man er skadet. Man vil spille på landslaget og klubblaget. De har gjort det bra, sier Ibrahimovic.

– Døren er ikke stengt

Det er kanskje derfor han åpner for å takke ja dersom landslagssjef Janne Anderson slår på tråden.

– Vi får se, vi får se. Det er et vanskelig spørsmål. Jeg vil kjenne at jeg presterer. Jeg vil ikke bare bli med på grunn av den jeg er, sier Manchester United-spissen.

At døren er på gløtt er det i alle fall liten tvil om.

– Døren er ikke stengt for noenting. Først skal jeg spille, vi kan ikke begynne å snakke om landslaget når jeg ikke spiller. Jeg føler meg levende med alt snakket, sier 36-åringen.

– Full av overraskelser

Manchester United-lagkompis Paul Pogba svarer kryptisk på hva han tror om lagkameratens VM-sjanser.

– Zlatan er full av overraskelser, så man vet aldri om han spiller VM, sier han.

Ibrahimovic og Pogba var torsdag i Stockholm for å åpne Padel Zenter, et anlegg for idretten padeltennis, som er en mellomting mellom squash og tennis.