Micah Richards (29) står med 13 landskamper for England, og har vunnet både Premier League og FA-cupen med Manchester City.

Men mannen som en gang var regnet for å være en av de meste lovende forsvarsspillerne i verden har ikke hatt en karriereutvikling som har stått i stil med forventningene.

En uendelig rekke med skader har gjort det det vanskelig for Richards, som i teorien kunne spilt Championship-fotball for Aston Villa denne sesongen.

Problemet er bare at han ikke er i nærheten av å få spille.

Kan doble lønnen

Faktisk har ikke Micah Richards spilt kamp for Aston Villa på over 500 dager, men han kan likevel doble sin allerede solide lønn neste sesong.

Richards tjener nå rundt 380 000 kroner i uka, men dersom Aston Villa skulle rykke opp fra Championship vil den stige til 760 000 kroner.

Birmingham-klubben ligger for øyeblikket på tredjeplass på nest høyeste nivå, og kjemper først og fremst med Cardiff, Derby og Fulham om andreplassen som gir direkte opprykk.

Wolverhampton er den soleklar favoritten til å vinne ligaen.

Skulle Villa klare å ta steget opp til øverste nivå, enten ved å rykke opp direkte eller å kvalifisere seg via playoffen, kan altså Richards doble lønnen sin uten å ha spilt et sekund i opprykkssesongen.

Kontrakten til forsvarsspilleren strekker seg ut neste sesong, så med mindre Richards kjøpes fri eller blir enig om å terminere kontrakten, vil Villa være nødt til å fortsette med utbetalingen til spilleren som ikke en gang er funnet god nok til å slite benken (Denne sesongen har Richards' eneste benkeopptreden vært i ligacupoppgjøret mot Middlsbrough 19. september, i en kamp der Villa stilte med et B-preget mannskap og røk ut).

Menisktrøbbel

Det som er sikkert er kontrakten ikke kommer til å bli forlenget etter neste sesong. Et nytt kontraktstilbud er antakeligvis like sannsynlig som at Sibir skal bli en sydendestinasjon.

Hans forrige kamp for Villa var Steve Bruce sin første som manager for klubben, 15. oktober 2016. Allerede da var Micah Richards svært upopulær blant fansen etter en marerittaktig debutsesong, der Richards ble gitt kapteinsbindet, det meste gikk på tverke og Villa rykket ned til Championship.

Ifølge Daily Mail vil ikke Steve Bruce bruke Richards fordi han ikke tåler å spille to kamper i uken. Han vil heller beholde rytmen i laget, enn å ta sjansen på den skadeplagde forsvarsspilleren.

Richards har lenge slitt med menisken i sitt høyre kne, med en skade som ikke er ulik den Ledley King slet med i sin tid.

Tottenham-legenden spilte på tross av sin skade, men den sjansen får ikke Richards.

– Veldig populær

Det kommer nok heller ikke som en overraskelse for noen av de som har sett hva mannen har prestert ikledd Aston Villa-drakten, men selv om han er ute i kulden hevdes det at han også har en positiv innflytelse.

Han skal ha gitt råd og oppmuntring til Aston Villas lovende talenter, som Keinan Davis, Andre Green og Callum O’Hare.

– Han er sannsynligvis den hyggeligste spilleren jeg har jobbet med, de ansatte elsker ham. Han er veldig populær, og smiler bestandig, sier en kilde til Daily Mail.

Sommeren 2016 kunne Richards ha forlatt klubben. Den gang kom West Ham på banen og ville låne forsvarsspilleren, men daværende Villa-manager Roberto Di Matteo ville beholde ham som backup for Tommy Elphick og Nathan Baker.

Siden den gang har Baker blitt solgt og Elphick blitt sendt på lån, uten at Richards har kommet nærmere en plass i et Villa-forsvar som nå ledes av Chelsea-legenden John Terry.