Onsdag spilte 19 år gamle Donnarumma en nøkkelrolle da Milan sikret seg finalebillett i den italienske cupen med 5-4-seier over Lazio i straffesparkkonkurranse. Målvakten reddet to straffer da kampen skulle avgjøres.

Det er ingen hemmelighet at Donnarumma-agent Raiola har et konfliktfylt forhold til Milans sportsdirektør Massimiliano Mirabelli. Det har skapt spekulasjoner om at den unge keeperstjernen kan komme til å forlate storklubben fra den italienske motehovedstaden.

I et intervju med TV-kanalen Rai kaster Raiola mer bensin på bålet.

– Gigio bestemte seg for å bli i Milan. Det respekterer jeg. Dersom han sa til meg at han ville vekk, ville jeg startet arbeidet med en eneste gang, for det foreligger viktige tilbud, sier han.

– Faktum er at dersom det var opp til meg, burde Gigio forlate Milan, tilføyer Raiola.

Stjerneagenten røper samtidig at han allerede har startet samtaler med flere klubber rundt framtiden til måltyven Mario Balotelli. 27-åringens kontrakt med franske Nice utløper til sommeren.

– Jeg har snakket med Juventus, Roma, Napoli og Inter, sier Raiola, som hevder Balotelli er klar for å returnere til Serie A.

– Han har modnet til å bli en av de ti beste spissene i verden, sier agenten.

– I Italia er han nummer én. Han er verdt 100 millioner euro, men kan skifte klubb gratis og er sånn sett et varp.

Klubber i England skal også ha vist interesse for Balotelli. Samtaler skal være i gang.

(©NTB)