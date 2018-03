– Å bli overfalt og så bli tiltalt... Velkommen til Frankrike..., sier Pierre-Ambroise Bosse til L'Equipe etter at han er blitt tiltalt for vold med bruk av, eller trussel om, bruk av våpen.

Hendelsen inntraff bare noen få uker etter at Bosse ble verdensmester på 800 meter under VM i London i fjor.

25-åringen havnet i bråk med en annen person på en parkeringsplass utenfor et Casino.

Løperen forlot åstedet kraftig forslått i ansiktet, og med brudd i kjeven.

Selv om friidrettsutøveren møter tiltalen med vantro

– En tiltale er ikke det samme som at han er skyldig, sier advokaten hans, som legger til at han ser frem til å bevise at det bare var en person som var offer i saken.

– Han begynte

Ifølge Bosses motpart var verdensmesterens svært beruset, og at det var han som startet bråket med å kaste en boks. Den andre involverte, en tidligere rugbyspiller, anerkjenner en viss grad av skyld – og at han slo til løpestjernen.

– Min klient beskyttet fjeset sitt med armene, og så hadde han en reaksjon, sier advokat Dupin ifølge L'Equipe.

– Det vil være opp til retten å avgjøre om en kastet boks legitimerer et slag eller to.

La terrible photo de Pierre Ambroise Bosse après son agression...Inhumain !

Bon rétablissement PAB 💪

Photo exclusive VSD pic.twitter.com/gu509jURKG — Johan Rouquet (@JohanRouquet) September 13, 2017

Han hevder samtidig at dersom Bosse hadde tatt i mot en utstrakt hånd fra den den tidligere rugbyspilleren, ville det hele vært over.

– Istedet presenterte han en falsk versjon av hendelsene og laget et stort medieoppstyr. Jeg har ingenting i mot medieoppmerksomhet, men da må man fortelle hele sannheten.

– Bosse ble lurt

Leiren rundt Pierre-Ambroise Bosse reagerer med oppgitthet på utsagnene.

– Dersom de ikke snakket sammen, så ville vi ikke gått ut med det i utgangspunktet. Jeg noterer at til slutt var det en som ble lurt, og ikke den andre. Punktum, sier løperens agent Kevin Hautcoeur.

Verdensmesteren sliter med en skade, og hevder selv han er mer bekymret for hamstringen enn for en eventuell rettsak.

– Nå ser vi frem til alt er over. Jeg er ikke bekymret, sier Bosse.