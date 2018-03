Det har tidligere vært kjent at en person var siktet for uaktsomt drap, men nå er det altså klart at politiet mener det er moren – en kvinne i 20-årene bosatt på Romerike – som juridisk sett er ansvarlig for at barnet døde, ifølge Romerikes Blad.

Politiet fikk melding om dødsfallet 1. februar i år. De foreløpige funnene fra obduksjonen er klare, men politiet vil ikke ut med opplysninger om dødsårsaken eller forhold som knytter seg til siktelsen mot moren.

Kvinnen nekter straffskyld.

– Hun mener fortsatt at hun ikke har gjort noe straffbart, forteller kvinnens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, til RB.

