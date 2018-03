Mesterfinalen mellom Lillestrøm og Rosenborg utsettes fra mandag 5. mars til onsdag 25. april.

– Dette er basert på en totalvurdering og etter dialog mellom de to finalister og mediepartner Discovery Networks Norway, skriver NFF i en pressemelding.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen har vært kritisk til den tidlige sesongstarten, og mener en utsettelse er det eneste riktige.

– Det var jo bra, det var ikke noen bombe. Jeg så selv hvor dårlig stilt det var på Åråsen. Jeg tror verken Arne Erlandsen eller Kåre Ingebrigtsen har lyst til å spille en på papiret betydningsløs kamp der. Det er galskap nok å starte Eliteserien 10. mars om man ikke skal spille en kamp før det også, sier han.

– Betydningsløs kamp midt i sesongen

Mathisen tror nyheten også går rett hjem hos spillerne.

– Jeg tviler på at Nicklas Bendtner og co ville gått «all in» i en sånn type kamp. Jeg tror dette er en beskjed som blir godt mottatt blant spillerne, mener TV 2-eksperten.

Nå skal kampen bli spilt mot slutten av april, men Mathisen tror ikke det er noe verken fans eller spillere ser så veldig frem til.

– Mesterfinalen er noe nytt de har kommet opp med, uten at jeg tror det vil bli en kamp som betyr all verdens. Det ville blitt treningskamp-preg og i april er sesongen godt i gang. Nå har de sikkert solgt kampen både til sponsorer og media slik at den må avvikles uansett, det ligger nok en del forpliktelser der, men jeg tror verken Rosenborg- eller Lillestrøm-fansen kommer til å miste nattesøvnen kvelden før. Det blir en betydningsløs kamp midt i sesongen, mener Mathisen.

– Har vært ekstra uheldig

Årsaken til utsettelsen er at værprognosene tilsier fortsatt sterk kulde og dermed også faren for å forringe banens kvalitet i lang tid fremover.

– Når Mesterfinalen skulle gått 5. mars, så er det tidlig. Det er en viss risiko å starte fotballsesongen så tidlig, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til TV 2.

– Det har vært stort enighet i norsk fotball om å starte sesongen tidlig. Det er med å redusere pausen mellom siste seriekamp det ene året, og det første seriekampen den andre året. Det er nødvendig, mener han.

Generalsekretæren mener problemene man møter i sesongstarten skyldes uflaks.

– Jeg mener at vi har vært ekstra uheldig i år, og at det er flere fordeler enn ulemper ved å starte så tidlig, sier Bjerketvedt.

Leder av NFFs konkurranseavdeling, Nils Fisketjønn, berømmer LSK for innsatsen de har gjort for å få Åråsen klar til Mesterfinalen.

– Lillestrøm har arbeidet hardt for å få banen klar og fortjener honnør og takk for innsatsen som er lagt ned. Med utgangspunktet i den informasjon vi i dag besitter og vurdert opp mot de værprognoser som foreligger, er det riktig å utsette kampen allerede i dag og ikke vente til mandag. Dette sparer flere parter for unødig bry, sier han.

– Det er naturligvis synd. Vi hadde gledet oss til å komme i gang med norsk fotball. Men det er vår vurdering at det er klokt at kampen utsettes både av hensyn til publikum, spillere og gressmatta basert på dagens værforhold, kommenterer Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball.