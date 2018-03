Intensivavdelingen på Haukeland har fått inn flere alvorlig influensasyke pasienter. Hordaland er hardest rammet i landet, skriver Bergens Tidende og Bergensavisen.

TV 2 får opplyst at fire personer, tre menn og en kvinne i femtiårene, er innlagt på Haukeland. Tre av de innlagte er kritisk syke.

Alle er normalt friske, de har ikke svekket immunforsvar og er heller ikke spesielt sårbare for influensaviruset.

– Dette er middelaldrende mennesker som er rimelig friske fra før. De har ikke noen spesielle risikofaktorer, sier seksjonsoverlege Stig Gjerde ved Haukeland universitetssykehus til TV 2.

– Fortsatt stigende

Legene har ikke opplevd tilsvarende siden svineinfluensaen for ni år siden. Årets influensa er så spesiell at man kan bli syk selv om man vaksinerer seg. Det er influensautbrudd i alle landets fylker. Antallet syke er fortsatt økende i Sør og Vest.

– Influensatoppen er nok nådd noen steder i landet. Mange steder, slik som på Østlandet, ligger vi på et slags platå der vi håper at det skal bikke nedover snart. På Sør- og Vestlandet er den fortsatt stigende. Vi tør ikke si akkurat når, men den er nok ikke så langt unna der heller. I løpet av noen få uker skal vi se at det gå nedover igjen, men da er vi midt i utbruddet. Det er fortsatt mange som kommer til å få influensa i ukene fremover, sier seniorforsker Olav Hungnes ved Folkehelseinstituttet til TV 2.

Vinterens influensautbrudd har vært langvarig med mange smittede, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet:

– Siden begynnelsen av denne vinterens sesong, som startet i uke 40 i fjor, og frem til i dag, har det på landsbasis vært drøyt 4300 sykehusinnleggelser, skriver instituttet.

– Langvarig og kraftig

Influensaen rammer de eldre hardest. Folkehelseinstituttet opplyser at de har mottatt flere varsler om influensautbrudd i sykehjem enn tidligere.

– Det langvarige og kraftige utbruddet kan føre til at det totale antallet sykehusinnleggelser blir høyere enn i en gjennomsnittssesong. I tillegg ser det ut til at antallet influensapasienter som trenger intensivbehandling vil bli høyere enn i fjor, sier seniorrådgiver Ragnhild Tønnessen ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Tall fra rundt 60 intensivenheter viser at 242 pasienter fra og med uke 46 i 2017 er blitt innlagt i intensivavdeling med laboratoriepåvist influensa. 119 pasienter er blitt innlagt i intensivavdeling med klinisk mistanke om influensa.

Vinterens influensautbrudd har ført til 17 dødsfall blant pasienter innlagt i intensivavdeling med mistenkt influensa eller påvist influensa, ifølge overvåkingsrapporten for uke 8.