Drapet skjedde tidlig om morgenen den 18. juli i fjor. På en hytte i Flå, knivstakk han samboeren sin Alexandra Nilssen (21).

Ifølge tiltalen ble hun drept 21 knivstikk.

Kort tid etterpå satte den tiltalte 25-åringen seg i en bil og kjørte sin vei. På dette tidspunktet var han sterkt påvirket av alkohol.

Underveis på kjøreturen skal han ifølge tiltalen ha tatt av seg setebeltet, gitt gass, lukket øynene og kommet over i motgående kjørebane på Riksvei 7.

Bilen som kom imot måtte kjøre i fjellveggen for å unngå sammenstøt, ifølge tiltalen. Ingen personer ble alvorlig skadd, men bilene fikk materielle skader.

Fortalte om drapet

Da redningsmannskapene kom frem til bilulykken, satt den tiltalte mannen i bilen. 25-åringen fortalte da til betjentene at han hadde drept kjæresten sin på en hytte i nærheten.

Politiets kriminalteknikere på hytta i Flå. Alexandra Nilssen ble funnet død 18. juli i fjor. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Tiltaltes forsvarer, advokat Sindre Løvgaard, opplyser til TV 2 at hans klient erkjenner straffskyld på alle tiltalepunktene.

– Hvordan går det med han?

– Han har det greit etter omstendighetene. Nå ser han frem til å få saken ferdig behandlet, sier advokaten.

Sakkyndige har skrevet en rapport om tiltalte. Der konkluderer de med at 25-åringen er tilregnelig. Forsvaret har ikke bedt om en ny sakkyndigrapport. Det er ikke lagt ned påstand om forvaring.

Forsvarer Sindre Løvgaard. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Foreldrene har det tungt

Tiltalen sier ingenting om motivet for selve drapshandlingen.

Verken forsvarer Løvgaard eller statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten ønsker gå inn på motivet før rettssaken starter i Hallingdal tingrett på tirsdag.

Gunn Iren Midtbø er bistandsadvokat for Alexandra Nilssen etterlatte. Hun har en mor og en far, men ingen søsken.

– Foreldrene hennes har det veldig tungt, så tungt at det er lite sannsynlig at de kommer til å være til stede i rettssaken, sier Midtbø til TV 2.

Mistet sitt eneste barn

21-åringens far står imidlertid på vitnelisten. Han kommer derfor trolig til å vitne over telefon.

– Foreldrene gjentar stadig at de har mistet sitt eneste barn og det kjæreste de hadde. De føler at de har blitt fratatt livsgleden, forteller Midtbø, som opplyser at hun kommer til å fremme et erstatningskrav på vegne av de etterlatte.

Foreldrene har ikke hatt kontakt med tiltalte siden drapet skjedde.

Bistandsadvokat Gunn Iren Midtbø. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

– De opplever dette som helt uforståelig. Foreldrene er opptatte av at det er riktig og viktig at han ilegges den straffen han skal ha, sier hun.

Midtbø opplyser at verken mor eller far på noen måte er tilbake til hverdagen etter det som skjedde i fjor sommer.

Alexandra Nilssen og den tiltalte samboeren var hjemmehørende i Rygge, like ved Moss i Østfold.