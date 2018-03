Hendelsen skjedde under en skoleavslutning ved Meldal videregående skole i fjor sommer.

Læren Marit Mjøen havnet på sykehuset, og etter en urinprøve ble det bekreftet at hun hadde fått i seg et narkotisk stoff.

Mjøen selv beskrev hendelsen som surrealistisk. Hun måtte tilbringe en natt på sykehuset for å sove av seg rusen.

Nå er det tatt ut tiltale mot en mann i starten av 20-årene. Han er tiltalt for kroppskrenkelse.

Det var VG som først omtalte saken.

Mjøen sier til avisen at det er fint at det er tatt ut en tiltale, og at hun trodde saken kom til å bli henlagt. Hun er spent på hva som vil komme frem når saken skal behandles i Sør-Trøndelag tingrett.

– Det skal bli ganske spesielt å vitne, for dette er jo et menneske jeg har hatt et elev-lærer-forhold til. Samtidig vet jeg akkurat hva som har skjedd, så det skal ikke bli så vanskelig, sier Mjøen til VG.

Politiadvokat Martin Moen opplyser til VG at de har som mål at saken skal opp i løpet av mars.