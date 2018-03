Mannen ble i Nedre Telemark tingrett i oktober i fjor dømt til elleve års fengsel, men han anket dommen. I den nye dommen ble altså straffen redusert med to år.

Det var natt til mandag 7. mars 2016 at mannen slo sin egen far (83) med en vektstang påsatt fem låsemuttere.



Slagene påførte faren store hodeskader, og gjorde at han etter kort tid døde.

Farens kone, som også er 53-åringens mor, sov i etasjen over da drapet fant sted. Hun fant sin ektefelle død morgenen etter.

53-åringen har erkjent at han drepte faren, men mener at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og at han dermed ikke var tilregnelig. Fordi mannen har tilstått drapet, er det også tilregneligheten saken har stått om i retten.

Det er fra før kjent at mannen i lengre tid har slitt med alvorlig psykisk sykdom. De sakkyndige i begge rettssakene mot mannen har vært klare på at han ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Til tross for dette skriver lagmannsretten i dommen at «at tiltalte på handlingstiden hadde en alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne til realistisk å vurdere sitt forhold til omverdenen.».

I formildende retning trekkes det også fram at mannen har erkjent drapet og at han «har levd under et regime der hans far har oversett, ignorert og trakassert ham psykisk under oppveksten.».

Det legges imidlertid skjerpende vekt på at drapet hadde elementer av planlegging ved seg, ved at mannen klargjorde vektstangen ved å skru fast flere muttere før han puttet den i sekken og reiste til foreldrenes hus for å gjennomføre drapet.