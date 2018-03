Arsenal-Manchester City 0-3

Se kampreferat over!



Arsenal hadde sjansen til å revansjere ydmykelsen i ligacupfinalen da Manchester City gjestet Emirates torsdag kveld, men det endte med en ny nedtur for Arsène Wengers menn.

Manchester City herjet i den første omgangen og ledet 3-0 til pause.

– Problemet ligger sentralt i banen. Kvaliteten er ikke som den pleide å være. Jeg tror ikke disse guttene skremmer noen lenger. Det har blitt en trist kveld for Wenger. De har blitt utspilt og nedkjempet. De er så langt nede det går an å komme for Arsenal akkurat nå, konkluderte Arsenal-legenden Martin Keown til BBC.

Arsenal bommet på et straffespark i den andre omgangen, som ellers forløp som et gjesp sammenlignet med den første. Dermed endte det med 3-0-seier til City.

– Det kan vanskelig gjemmes unna at følelsen nå er at dette laget har kommet til veis ende med Arsène Wenger ved roret, konkluderte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker like før kampslutt.

– Altfor lettvint

Arsenal spilte bra det første kvarteret, men det så var det gjestene som kunne juble.

Leroy Sané lekte seg med Arsenal-forsvaret og driblet mann etter mann, før han spilte videre til Bernardo Silva. Portugiseren takket med å curle ballen vakkert i mål fra 18 meter.

TV 2-ekspert Petter Myhre mener målet kom som følge av svakt spill fra et passivt Arsenal-forsvar.

– Man skal ikke ta noe vekk fra prestajonen til Sané, men den passiviteten i Arsenal-forsvaret … De må komme inn og få kroppskontakt. Det er altfor lettvint å slippe til Sané sånn, selv om han er en strålende fotballspiller, sier han.

– For et kunstverk

Aaron Ramsey var nær utligning for Arsenal, men etter 28 minutter sørget et nytt stykke festfotball for at City doblet ledelsen.

Leroy Sané herjet nok en gang og driblet av flere Arsenal-spillere på venstrekanten, før han fant Sergio Agüero på 16-meterstreken.

Argentineren dempet ballen og spilte fri David Silva, som kunne sørge for 2-0 etter vakkert angrepsspill.

– For et kunstverk av en scoring. Manchester City virker ustoppelige, utbrøt kommentator Alsaker.

Det skulle bare bli verre for the Gunners. Fem minutter senere startet David Silva en kontring da han spilt frem Sergio Agüero.

Argentineren spilte videre til Kevin De Bruyne som kom stormende like bak ham. Med sin første touch spilte han videre til Kyle Walker som kom stormende, og høyrebacken la inn foran mål.

Der var Leroy Sané først på ballen, og sørget for 3-0 til Manchester City.

– Det er kunst fra ende til annen, sier Petter Myhre.

– Five-a-side fotball

Med fem minutter igjen av andre omgang var Sergio Agüero nær ved å score Citys fjerde for kvelden, men 3-0, som var sluttresultatet i søndagens ligacupfinale, stod seg til pause.

Det var første gang Arsenal slapp inn tre mål i løpet av en førsteomgang hjemme på Emirates i Premier League.

– City utklasset Arsenal, det var som five-a-side fotball. Kvaliteten på de tre målene var fantastisk, konkluderte Trevor Morley i Premier League-studio i pausen.

Straffebom

Sju minutter ut i den andre omgang fikk Arsenal en gyllen mulighet til å sette igang en snuoperasjon da Nicolás Otamendi la Henrikh Mkhitaryan i bakken innenfor straffefeltet.

Pierre-Emerick Aubameyang fikk muligheten fra straffemerket, men avslutningen var ikke god nok og City-keeper Ederson sørget for at det forsatt sto 3-0 til gjestene.

Resten av den andre omgangen var søvndyssende sammenlignet med den første, der et Manchester City på cruisekontroll trillet ball og hadde full kontroll.