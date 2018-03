Hovedforhandlingen startet i Oslo tingrett i slutten av januar.

Stridens kjerne er forholdsvis enkel: Paret som saksøker mener at naboens tujahekker er for høye.

De krevde at én av hekkene må beskjæres slik at den blir maks tre meter høy, mens en annen hekk ikke må være høyere enn to meter.

Da søksmålet ble tatt ut, var hekkene henholdsvis seks meter og 2,5 meter høye. De er siden beskjært slik at de nå er fem meter og to meter høye.

– Tar for mye lys

Paret som saksøker mener at naboens hekker er unødvendig store og at de tar for mye lys.

– Hekken fremstår som en stor vegg. Lengden er cirka 15 meter. Den tar lys, kutter solnedgangen, skjermer for himmelen, kaster skygge og gir en følelse av å være innestengt, sa advokat Alf-Erik Vollen i sitt innledningsforedrag.

De saksøkte mener imidlertid at hekken bidrar til å drenere overvann, at de stabiliserer grunnen, fjerner svevestøv og reduserer støy. De har også fremmet et motsøksmål der de ber naboen fjerne et gjerde.

De krever også erstatning for skader på asfalten på gårdsplassen, en lyktestolpe og elektrisk anlegg som skal ha blitt skadet som følge av en hekk som måtte fjernes i 2014.

Paret krever inntil 183.000 kroner i erstatning.

Dømt til å stusse hekken

Denne striden har pågått siden 2014. Torsdag konkluderte Oslo tingrett.

Det saksøkte ekteparet dømmes til å beskjære og holde nede to hekker slik at maksimal høyde på den ene hekken blir tre meter, mens den andre maksimalt blir to meter.

Retten, som forøvrig var på befaring for å se på hekkene, har imidlertid tatt høyde for det er store snømengder på Østlandet for tiden. Minst én meter av hekken må klippes innen 31. juli i år. Det resterende må være stusset innen 31. juli 2019.

De saksøkte må også betale saksomkostninger på totalt 316.381 kroner og femti øre. Det må skje innen to uker.

Paret som vant frem, slipper å fjerne gjerdet sitt og å erstatte skader på naboens gårdsplass, slik den tapende parten i saken krevde.