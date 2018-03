At det er viktig å fjerne is og snø fra bilen før man kjører avgårde, er noe de fleste bileiere vel må ha fått med seg.

I verste fall risikerer du førerkortbeslag hvis dette hindrer sikt, eller skaper farlige situasjoner for andre i trafikken.

Men visste du at snøen også kan bli et seriøst vektproblem? Det fikk en varebileiere erfare i Oslo i dag.

På ferie i tre måneder

Det er Aftenposten som forteller historien om varebilen som ble vinket inn på Risløkka kontrollstasjon, under en storaksjon Statens vegvesen og politiet nå gjennomfører.

Varebilen var tom, likevel var det snakk om seriøs overvekt:

– Vi valgte å stoppe varebilen fordi den så litt tung ut. Da den ble veid på Risløkka trafikkstasjon, endte vekten på 3,9 tonn. Det er 400 kilo mer enn tillatt totalvekt, Sjåføren fortalte at han hadde vært på ferie i tre måneder. Varebilen sto parkert utendørs. Flere lag med snø er nok blitt til is. Vi anslår at snøen og isen på taket veier 1,2–1,3 tonn, sier Alexander Hevde, politibetjent i trafikkorpset ved Oslo politidistrikt, til Aftenposten.

Snødybde på nesten en halv meter – på et biltak. Foto: Politiet.

Bil og fører avskiltet

Da kontrollørene så nærmere på varebilen, viste deg seg også at den ikke var EU-godkjent og at det manglet forsikring.

Dermed ble bilen avskiltet.

Det samme skjedde med sjåføren i 30-årene førerkortet. Han mistet førerkortet på grunn av farlig kjøring med is og snø på taket.

Han ble også anmeldt for dette forholdet.

