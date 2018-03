I timen mellom 8 og 9 torsdag morgen, kostet én kWh 245,4 øre på Østlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge.

Dette er med klar margin den høyeste strømprisen så langt i år, og trolig den høyeste timesprisen siden ekstremvinteren i 2010/2011.

Det var Nettavisen som omtalte saken først.

Tre kroner

Prisen som det opereres med på strømbørsen er bare råprisen, så kundene må forvente seg enda høyere prisen når både nettleie og avgifter også skal regnes med i prisen. Det fører til at den effektive strømprisen vil gå godt over tre kroner.

Kommunikasjonsdirektør i strømbørsen Nordpool, Stina Johansen sier til TV 2 at hovedårsaken først og fremt er på grunn av kulden.

– Prisene regnes ut fra forbruk og etterspørsel. Allerede i morgen ser vi at prisene går ned igjen, sier Johansen.

Oppvarming

Strømprisene i Oslo lå torsdag på 89 øre per kWh. men fredag vil prisene gå ned til 43 øre per kWh. Kommunikasjonsdirektøren forklarer den plutselige nedgangen med at temperaturen forbedrer seg, og at høye priser fører til at folk reduserer forbruket.

Johansen sier til TV 2 at strømprisene i Norge påvirkes stort på grunn av været. Vi skrur på panelovner, og mye av strømforbruket handler om oppvarming av hus og hjem. Hun opplyser at cirka to tredjedeler av norsk strømforbruk går til oppvarming.

Det var særlig Oslo, Midt-Norge og Nord-Norge som fikk oppleve høye strømpriser torsdag.

– Sør-Norge og Sør-Vestlandet hadde stabile priser fordi de fikk importert vindkraft fra Danmark, sier Johansen til TV 2.