I januar utløste kinesiske Beijing Guoan utkjøpsklausulen til Villarreal-spissen Cedric Bakambu (26).

Siden ble det stille.

Overgangen ble aldri bekreftet, selv om Bakambu hadde tatt på seg Beijing-drakten og sågar scoret i en treningskamp.

Torsdag kom imidlertid bekreftelsen. Kongoleseren er offisielt klar for sin nye klubb.

Ifølge BBC er overgangen verd 90 millioner dollar (705 millioner kroner).

Skattetrøbbel

Overgangsklausulen var på bare 380 millioner kroner, og i prisforskjellen ligger forklaringen til utsettelsen.

Grunnen er en ny skatteregel som Chinese Super League innførte i mai i fjor, for å få bukt med de rådyre spillerimportene.

Den sier at kinesiske klubber nå må betale hundre prosent skatt av overganger verdt mer enn ca. 55 millioner kroner.

Beijing Guoan gikk inn i intense forhandlinger med det kinesiske fotballforbundet. De hevdet at det ikke var ebehov for å betale ekstraskatten, og forhandlingene ble betraktet som en lakmustest for det nye systemet.

Klubben lykkes med å få prutet ned til 80 prosent av overgangssummen i skatt, og dermed måtte de ut med «bare» 320 millioner kroner til myndighetene.

Rekordspiss

Dermed er Bakambu klar for å aksle den grønne trøyen – og overgangen gjør han i tillegg til tidenes dyreste afrikanske spiller, foran Pierrre-Emerick Aubameyang som gikk til Arsenal i januar.



Mannen fra Gabon var rundt 100 millioner kroner billigere.

26-åringen har tidligere spilt for Sochaux, Bursaspor før han i 2015 gikk til Villarreal. Der ble det 32 mål på 75 ligakamper.

Bakambu spilte for franske U-landslag til og med U20, men vekslet sidene til Kongo.