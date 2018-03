Se video av de omdiskuterte situasjonen i Sportsnyhetene øverst på siden!



Debatten om hvorvidt videodømming er en positiv eller negativ nyvinning i fotballen blusset igjen opp etter FA-cupkampen mellom Tottenham og Rochdale.

Skylder på dommerne

Flere ganger benyttet dommer Paul Tierny seg av videoassistanse, blant annet for å annullere en scoring og gjøre om et frispark til straffespark. Alt sammen tok tid, og det er nettopp det mange reagerer på.

– Det er irriterende å se på at de bruker så lang tid, fordi det er ganske åpenbare ting som bør tas. Mitt inntrykk er at det er for dårlige dommere på banen som får hjelp av for dårlige dommere på bakrommet, som bruker for lang tid. Og jeg sitter igjen med en dårlig opplevelse, sier TV 2s Premier League-ekspert og -kommentator Simen Stamsø Møller på Nyhetskanalen.

TV 2-kollega Jesper Mathiesen slutter seg til oppfatningen om at det brukes for lang tid i situasjoner der videodømming benyttes. Han bærer videodømmingens fane og ønsker teknologien velkommen med åpne armer.

– Vi må ta innover oss at vi har fått teknologiske nyvinninger som fungerer bra i 2018. Det er ikke sjarmerende at en Champions League-finale kan bli avgjort av en scoring som var én meter offside. Det blir helt feil, sier Mathisen til NTB.

Men han understreker:

– Vi skal ikke ta vekk spontaniteten, og der jeg ser VAR er blitt brukt over tid, så fungerer det bare bedre og bedre. Ingen kan forvente at dette er uten barnesykdommer. I England er det ikke videoens feil, men dommerne sin feil at det blir så mye venting, sier Mathisen.

– Det er dommere som absolutt ikke har kontroll på når VAR skal brukes. Det nytter ikke å ha en Ferrari i garasjen om du ikke har noen til å kjøre bilen, illustrerer Mathisen det hele.

Han får likevel ikke gehør for de positive meldingene hos Brede Hangeland.

– VAR kommer til å ødelegge fotballen som vi kjenner den. Få det bort, skrev den tidligere Fulham-proffen på Twitter.

– Helt latterlig

Spurs-manager Mauricio Pochettino kalte det hele en parodi da han møtte pressen etter avansementet til FA-cupens kvartfinale. Også venstreback Danny Rose gir videodømming det glatte lag.

– Det er noe tull, spør du meg. Å vente og ikke vite hva som skjer. Det er latterlig. Helt latterlig. Dommer var åpen for å forklare avgjørelsene, men jeg føler med Rochdale. Noen av spillerne sa at det var første gangen deres på Wembley, og det ble fullstendig overskygget. Det kunne ha vært en fin anledning for dem, sier Rose ifølge London Evening Standard.

Stamsø Møller frykter for opplevelsen dersom dommerne ikke tar tak i problemene som har ført til skepsis blant tilhengere og forståsegpåere.

– Det største problemet er fansen på plass på arenaen, fordi de er ikke med på det i det hele tatt. Jeg har sett mange kamper i Italia denne sesongen hvor det plutselig blir helt flatt. Ingen stemning etter at dommeren peker på øret sitt, sier Stamsø Møller.

En mulighet er å gi dommerne en mikrofon, som man blant annet gjør i NFL, for å opplyse publikum om avgjørelsene.

– Da tror jeg det vil omfavnes til en viss grad. Men sånn som det ser ut nå, blir man litt bekymret med tanke på at det skal være med i VM i sommer, sier Stamsø Møller.