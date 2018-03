Før innspillingen kan begynne av årets Jakten på kjærligheten trenger de seks bøndene frierbrev fra deg.

Er du glad i frisk luft, vakker natur og har lyst til å være med på et spennende eventyr? Ta sjansen – kanskje befinner din store kjærlighet seg på akkurat denne siden.

Ta kontakt

KLIKK HER for å sende inn ditt frierbrev.

Du kan skrive et godt gammeldags brev til: TV 2 v/Jakten på kjærligheten, Postboks 900 Sentrum, 0104 Oslo.

Du kan også sende en mail : bonderomantikk@tv2.no

Fristen for å skrive brev er 20. april.

Her er årets seks bønder du kan sende inn brev til:

Simen Gjølberg (25)

Bosted: Kråkstad, Akershus

Gårdsdrift: Korndrift

Simen har alt på stell i livet. Han har gode venner, skal snart overta odelsgården og jobber som veiplanlegger i Veivesenet. Men han mangler drømmekjæresten. Simen ønsker brev fra jenter på sin egen alder og han liker tydlige, snille og bestemte jenter som vet hva de vil. Og ikke minst som skjønner at gårdsdrift ikke er en åtte til fire jobb.

Janne Øiestad (50)

Barn: To døtre, en på 21 år og en på 13 år

Bosted: Hjellebøl, Akershus

Gårdsdrift: Hester

Janne er raus og åpen, latteren sitter løst og hun er sosial. Hun bor på gården med sin 13 år gamle datter, går på jakt og steller dyrene.

På sikt ønsker Janne å tilrettelegge «Inn på tunet» et tilbud til barn som trenger det på grunn av livssituasjonen sin. Janne ønsker en omsorgsfull mann med humor, en bestevenn som er raus med klemmer, kos og som er trygg på seg selv.

Kristoffer Heldal (30)

Bosted : Drangedal i Telemark

Gårdsdrift: Sauer og skogsdrift

Kristoffer er en gjennomsnill kar med et godt hjerte. Han elsker å lage god mat og serverer gjerne en god vin til, han liker å sove under stjernene i skogen og ha dype samtaler. Det er elevene han er lærer for som meldte han på til Jakten på kjærligheten. Kristoffer ønsker seg en snill og positiv jente som liker friluftsliv, seile, som liker gårdsliv, lage god mat og kose seg.

Ole Einar Hovrud (50)

Barn: To barn på 24 og 21 år

Bosted: Leira i Oppland

Gårdsdrift: Skogsdrift og gressproduksjon

Ola Einar bor i et nybygd flott hus på gården. Han er utadvendt, blid og hyggelig kar som er hjelpsom. Han liker alt fra stillheten i naturen, være sosial, drikke kaffe med naboen og gå på bygdedans.

Han savner klemmer og kos fra en kjæreste og vil gjerne finne den rette damen han kan bli gammel med og som kan flytte inn hos ham.

Bjørn Hammer (30):

Bosted: Selbu i Sør Trøndelag

Gårdsdrift: Sauebonde

Denne driftige bonden er både handy og huslig. I tillegg til gårdsdrift jobber han som landbruksentreprenør. Han padler kajakk, går på jakt, går på ski og kjører snøscooter om vinteren. Bjørn søker en blid og positiv jente som gjerne må være litt frempå å som tør å flørte med ham.

Gudrun Austli (38)

Bosted: Snåsa, Nord Trøndelag

Gårdsdrift: Sauebonde

Gudrun er en livlig og glad bonde som har flyttet fra byen for å overta familiegården på Snåsa. Hun jobber i tillegg som filmprodusent.

Latteren sitter løst hos Gudrun og hun ønsker seg en kar som er trygg, har masse humor, er kjapp i replikken og som ikke er redd for å være nær. Skjegg ingen hindring, heller en fordel. Gudrun ønsker seg en kar som vil ha familie og barn.