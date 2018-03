I sin tale til nasjonen torsdag framholdt Putin at Russland er nødt til å satse på nye og kraftigere atomvåpen som et svar på USAs rakettskjold og det han mener er USAs brudd på nedrustningsavtalen START.

– USA krenker den strategiske balansen, og som svar utvikler Russland nye systemer, sa Putin i den direktesendte talen, der han også tok til orde for at den militære infrastrukturen i Arktis må forbedres og fornyes slik at russiske interesser kan beskyttes.

I salen satt den russiske politiske eliten, som møtte Putins presentasjon av de nye våpnene med stor applaus.

Krysserrakett og undervannsdrone

Blant de nevnte våpnene er en ny kjernefysisk krysserrakett, som Putin hevder er immun mot ethvert rakettforsvar. Raketten ble testet i høst, ifølge presidenten.

Putin trakk også fram en undervannsdrone som i likhet med krysserraketten kan utstyres med atomvåpen. Denne skal kunne ramme både hangarskip og marinebaser.

I tillegg har Russland testet en ny interkontinental ballistisk missil kalt Sarmat, som ifølge Putin er bedre enn sine forgjengere både når det gjelder rekkevidde og antall stridshoder. RS-28 Sarmat-missilene har NATO-betegnelse Satan-2, og skal ifølge norske eksperter kunne bære 10-15 atomstridshoder.

Talen tillegges stor betydning ettersom den holdes kun to og en halv uke før presidentvalget 18. mars, et valg som Putin nærmest er sikret å vinne selv om han har sju motkandidater. Meningsmålinger viser at han har en oppslutning på rundt 80 prosent.

– For mange fattige

Budskapet i talen var også myntet på vanlige russere som strever med å få hverdagen til å gå i hop.

– Vi bør i det minste halvere fattigdomsraten i løpet av de seks neste årene, framholdt presidenten og viste til at 20 millioner russere fortsatt lever under fattigdomsgrensa, mot 42 millioner i år 2000.

Putin mener at Russland i løpet av samme periode bør bli en av verdens fem største økonomier, og at BNP skal kunne økes med 150 prosent per innbygger.

– Det er en vanskelig oppgave, men jeg er sikker på at vi er klare til å få det til, sa han.

Teknologisk stormakt?

Et annet budskap var at Russland må bli førende innen teknologisk utvikling for å bevare sin selvstendighet.

– Teknologisk underlegenhet fører til sikkerhetstrusler og risiko for tap av selvstendighet og suverenitet. Vi lever i en tid med globale forandringer av hele sivilisasjonen.

Putin har styrt Russland i 18 år og er blitt anklaget for å føre landet i en autoritær retning. Men i talen roste han det russiske demokratiet og tok også til orde for at landets demokratiske institusjoner, sivilsamfunnet og domstolene må styrkes.

– For å bevege oss framover, for å få en dynamisk utvikling, bør vi utvide friheten i alle sfærer, sa Putin. (NTB/TV 2)