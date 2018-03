– Unnskyld, men kanskje dere vil være alene?

Da vi kommer inn i kulden, tester Xenia Spencer-Milnes og Andy Hartley fra London ei seng i et dobbelrom det bare finnes et av i hele verden. I Tromsø Ice Dome ved Camp Tamok i Indre Troms.

12 500 kroner - all inclusive

Det er priset til 12 500 kroner døgnet, og prisen inkluderer alt. Transport til og fra, mat, egen guide, opplevelsesturer, nordlys, ja alt du måtte ønske. Fra senga møter de to vårt innledende spørsmål med latter.

– Kan du forestille deg ei natt her?

– Ja, dersom jeg fikk ha på meg varme klær, svarer Xenia.

For inne i is-domen i Tamokdalen snaue ti mil fra Tromsø er det konstant fire minus-grader.

Men det er jo også ekstreme opplevelser - vinter, mørketid, kulde og nordlys som trekk turista fra hele verden nordover og inn i villmarka.

– Man made, but impressive

– Det er skapt av mennesker, men imponerer meg stort, forteller Song Seum Min fra Sør-Korea. Sammen med en kompis bestemte han seg for å oppsøke det arktiske nord, og fant Tromsø og Camp Tamok på nettet.

– Å få høre historien om de norske polarheltene Roald Amundsen og Fridtjof Nansen gjorde meg klokere, og drømmen om å få besøke en skikkelig iglo så nær Nordpolen har jeg båret på siden jeg var en liten gutt, sier han.

I is-domens filmsal får gjestene se en film som viser hvordan grunder Eirik Tannviks drømmer på førjulsvinteren i fjor ble realisert i løpet av få uker.

– Byggingen gikk bra, vi hadde selvfølgelig litt værproblemer men vi må bare leve med naturen, og bygge når det er kaldt nok. Kaldere enn minus fem grader, forklarer 32-åringen som fram til han i fjor høst bestemte seg for å realisere sine egne visjoner driftet et rorbuhotell på Troms-kysten.

Fra hele verden søker turister mot nord

Og hvor kommer de nå fra, turistene som gjennom internettsøk og sosiale medier så lynraskt fant fram til is-domen i Indre-Troms?

– Fra hele verden, Asia, Europa og Sør-Amerika, svarer Tannvik.

– California, California, California, California, runger det fra en USA-kvartett som skal inn i is-domen for en guidet tour som avsluttes med en iskald vodka og bidos, samisk kjøttsuppe.

– Og hva gjør dere her?

- Vi fryser, utforsker, ser på nordlyset, utsikten, kjører med hunder, snøskutere og på kjelker, svarer de og forsvinner inn i kulden.

Bar, restaurant, kinosal men bare et soverom

Domen inneholder en kinosal, bar, restaurant og er utsmykket av snø- og iskunstnere fra Kina, men har altså bare et soverom.

– Alt for lite, mener Ida Aalfs fra Amsterdam som ber gründer Tannvik om å bygge flere rom neste vinter.

– Det er fantastisk, noe helt nytt. Jeg tror folk vil elske det. Det vil være en helt ny opplevelse, sier den nederlanske kvinnen.

Erik solgte hus og heim

Eirik Tannvik solgte hus og heim for å finansiere sin is-dom. Første driftsår har så langt gått over all forventing, men det er et stort men.

– Den tiner jo, Tannvik!

– Ja, jeg har hørt det.

– Men du bygger den opp igjen?

– Ja, den skal bli større og jeg skal prøve å gjøre det bedre.