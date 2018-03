Se Neymar-skaden i Sportsnyhetene øverst på siden!

Neymar (27) kan vente seg et skadeavbrekk på to og en halv til tre måneder.

Kan miste VM

Det bekrefter landslagslege Rodrigo Lasmar overfor AFP.

Tidligere denne uken ble det rapportert at den brasilianske stjerneangriperen kom til å miste mellom seks og åtte uker etter at han pådro seg et brudd i ankelen i helgen, men den siste meldingen fører til enda mørkere skyer på himmelen.

Neymar er allerede ankommet Brasil der han legger seg under kniven lørdag. Operasjonen gjennomføres av Dr. Lasmar, med assistanse fra en av PSGs leger.

Dersom prognosen om tre måneder slår til, vil Neymar være friskmeldt kun kort tid før sommerens VM-sluttspill i Russland. Brasil spiller sin første kamp 17. juni mot Sveits. I verste fall vil et lite tilbakefall på veien tilbake føre til at mesterskapet ryker for lagets aller største profil.

Mbappé-skade bekymrer

Skaden er uansett dårlig nytt for PSG som har en skjebnekamp mot Real Madrid i Mesterligaen på menyen neste uke. Nervene blir nok enda mer tynnslitte etter at Kylian Mbappé ble byttet ut midtveis i onsdagens cupkamp mot Marseille med det trener Unai Emery bekreftet var en skade. Det er imidlertid ukjent hvor alvorlig smellen er for det franske stjerneskuddet.

– Han fikk en smell i ankelen. Han spurte om ikke å spille i den andre omgangen, og jeg håper det ikke er alvorlig, sier Emery ifølge Goal.com.

Neymar ble tidenes dyreste fotballspiller da han signerte for PSG i sommer for i overkant av to milliarder kroner. I sin første sesong i den franske hovedstadsklubben har 25-åringen scoret 19 mål.