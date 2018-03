Erlend Elias (35) har operert nesen: - Jeg skammer meg ikke

Farmen kjendis-deltaker og kjendisstylist Erlend Elias Bragstad (35) har hatt komplekser for nesen sin siden han var tenåring.

Nylig tok han avgjørelsen om å gjennomgå en neseoperasjon.

God kveld Norge har fulgt Erlend Elias gjennom hele prosessen og fikk være med på operasjonen som skjedde på en klinikk i Oslo i februar.

– Jeg er ikke flau over det i det hele tatt, fordi jeg har brukt 20 år på å bestemme meg, sier Erlend Elias til God kveld Norge.

Se reportasjen i toppen av saken.

Medisinsk årsak

35-åringen forteller at hans komplekser startet tidlig.

– Fra jeg var ni år til jeg var tretten år så vokste jeg ikke, og jeg måtte gå på veksthormoner. Da ble hendene, føttene og nesen litt større enn de egentlig skulle være, sier han.

Erlend Elias gjennomførte ikke operasjonen kun på grunn av utseendet. Han har også hatt problemer med skjev neseskillevegg, som har gjort det vanskelig å puste, forteller han.

– Når jeg først tar denne operasjonen, så skal jeg også forandre litt på det kosmetiske. Jeg skammer meg ikke over å gjøre det, og jeg tror alle i mine sko hadde gjort det samme, sier han.

Han har tatt et valg om å være helt åpen om neseoperasjonen.

– Jeg synes ikke at det er tabu å være åpen om at jeg har et medisinsk problem som jeg vil rette på. Forandringen jeg skal gjøre vil uansett bli synlig, og jeg orker ikke å stå på matbutikken og lyve om at jeg ikke har gjort noe, sier han.

Første operasjon

Dette er Erlend Elias første kosmetiske operasjon. Han har tidligere brukt både botox og fillers i leppene, forteller han.

Erlend Elias, som har jobbet som stylist i mange år, er ikke redd for å bidra til skjønnhetspress på grunn av neseoperasjonen.

– Men jeg vet at jeg kommer til å få kjeft, fordi mange mener at nesen min er pen og aristokratisk, sier han.

Når God kveld Norge møter ham like før operasjonen, er Erlend Elias forventningsfull.

– Jeg er spent og lurer på hvordan det skal gå, men jeg har ingen angst eller redsel. Jeg er helt rolig nå. Så får vi se om livet blir bedre dersom jeg har et mindre kompleks, sier han.

Drama på Farmen kjendis

Erlend Elias fikk mye oppmerksomhet tidligere i år, da han var en av deltakerne i den andre sesongen av Farmen kjendis. Inne på gården ble det høy temperatur, og det endte med at Erlend Elias trakk seg fra innspillingen etter tre uker.

Han dukket derimot opp på finalefesten i februar, og da understreket han at det ikke var dårlig stemning mellom han og de andre deltakerne nå.

Se God kveld Norge på TV 2 lørdag klokken 22.40. Du kan også se programmet på TV 2 Sumo.

.