Denne vinteren har brakt med seg uvanlige mengder snø, og de siste dagene har i tillegg brutt flere kulderekorder.

En som har tjent meget godt på det enorme snøfallet denne vinteren er håndbakutøver og tidligere Strongman-utøver Lars Rørbakken (38).

I vinter har han måkt snø for hyttefolket på Kvamskogen i Hordaland 12 timer om dagen, sju dager i uka.

Med en timepris på 650 kroner har han klart å dra inn over 400.000 kroner på 55 dager.

Daglig har han et kaloriinntak på 10.000-12.000 kalorier. Til sammenligning vil en middels bygd mann i samme alder ha behov for rundt 2600 kalorier om dagen, avhengig av aktivitetsnivå.

Han har allerede en enorm muskelmasse med sin konkurransebakgrunn, og forbrenner dermed en stor mengde kalorier av seg selv om dagen. Men 12 timers snømåking om dagen har likevel sin effekt:

MENNESKELIG SNØFRESER: Det går unna når Lars bretter opp ermene.

– Jeg holder vekten stabil, og går ca i null på kalorier. Så jeg forbrenner også 10.000-12.000 kalorier om dagen. Du finner nesten ikke tyngre arbeid enn snømåking, forteller han.

Her gir han deg sine beste måketips.

1. Begynn rolig

Som med all fysisk aktivitet er det viktig å få varmet opp og få i gang blodsirkulasjonen før man begynner. Her gjør mange feil, mener han.

– Alle som har prøvd å måke snø vet hvor belastende det er når det er mye snø. Man kan ikke gå rett ut i kaldt vær og bare gyve løs. Da stopper det fort for mange, sier han.

HYTTE NR. 138: I dette bildet fra 18. februar står Rørbakken utenfor hytte nummer 138 han har måkt denne vinteren. Foto: Privat

2. Ha en plan

Et annet viktig punkt før man setter i gang er å ha en plan for snømåkingen. Start i en ende, og sørg for at du får vekk snøen med en gang. Slik unngår du å hive den samme snøen rundt 4-5 ganger.

Spesielt når man skal måke snøtunge tak er det viktig å ha en plan.

– På takene må man ta litt på den ene siden, så litt på den andre slik at det blir balanse. Hyttene tåler mye snø når det ligger jevnt, men tar man en hel side først blir det ubalanse. Da ligger det mye snø på en side og presser hytta skjev, og mange har fått hytta ut av vater fordi de gjør dette feil, forklarer Rørbakken.

3. Fordel måkerundene utover

Mange venter for lenge med å få vekk snøen, mener Rørbakken.

– Ta det kjapt etter hvert. Mange satser på at det ikke blir så mye snø og avventer, men hvis man bare tar det etter hvert blir det mye lettere.

Kommer man på en hytte først i slutten av februar kan det fort ligge 2,5 meter med våt og kompakt snø der.

– Det kan være vanvittig tungt å få vekk. Det er bedre med mange små runder enn en stor, sier han.

4. Finn riktig utstyr

Både størrelse og kvalitet har noe å si når det kommer til utstyr. Hvor stor spade og/eller måke du skal ha avhenger av hvor sterk du er.

Rørbakken anbefaler også at du ser etter kvalitet når du skal kjøpe måkeutstyr.

– Det er veldig mye dårlig utstyr der ute, for eksempel plastspader. Kjøp de som er laget av metall. Plasten kan fungere greit den lille stunden det holder, men det tåler ikke noe hardt. Skal du ha noe som varer må du ha metall eller stål, sier han.

5. Unngå vridning

Ryggen tåler mye hardt arbeid rett opp og ned, men vrir du deg samtidig som du kaster snø så går det utover korsryggen.

– Stå sånn at du kan bruke mye beinkraft, og med korsryggen rett.

Se Rørbakken i aksjon:

6. Hold deg i form året rundt

– Dette er kanskje litt seint, men å holde seg i form året rundt er viktig for måkingen, sier han.

Skal man stå i flere timer og man ikke er vant til bevegelse blir det kanskje betennelse i både skuldre og rygg.

– Er man ute av form når man skal måke snø blir det problemer nesten uansett, spesielt med de snømengdene som er nå. Det kan være en enorm belastning for hjertet også. Kroppen får et sjokk hvis man ikke er vant til det.

7. Få i deg næring

Rørbakken anbefaler å gi kroppen energi mens man holder på, spesielt hvis man skal gyve løs på en lengre økt.

– Jeg drikker rundt en liter i timen under intens snømåking. Det kan også være smart å få i se noe lett næring somm egg, nøtter eller lignende så kroppen får litt energi. Unngå å spise noe tungt mens du holder på, sier han.

7. Bruk tyngdekraften

Dette tipset er mer spesifikt rettet mot de som skal måke tak, være det seg hytte eller hus.

– Vi pleier å stå på skrå langs taket, og knekker løs blokker av snø ved å kjøre måken rett inn fra siden. Så lar vi de skli ned taket på måken, forklarer han.