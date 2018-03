Kuldebølgen over store deler av landet var varslet, men har også medført en del utfordringer ikke alle hadde forutsett.

– Generelt kan vi si at batterier ikke liker kulde så godt. Et godt eksempel er mobilen, som selvfølgelig mange vet, der kapasiteten kan reduseres i kulde. Men også bilbatterier kan få problemer i langvarige perioder med sterk kulde, sier kuldeforsker Arvid Påsche til NTB.

Batterier som skal eksponeres for de lave temperaturene bør nå lades oftere enn ellers.

– Tradisjonelle bilbatterier lades ved kjøring, så det kan være uheldig å la bilen stå for lenge. Batteriet i elbilen bør også lades hyppigere, sier Påsche.

Nedkjølte batterier om vinteren har mindre kapasitet og gir dermed elbilen kortere rekkevidde, så det bør planlegges godt for ladepunkter på lenger strekk.

Dørlås i lås

I rundt 10 prosent av norske boliger er det installert elektronisk dørlås, der man i stedet for nøkkel låser opp med en pinkode. NRK melder at mange opplever at elektronisk lås ikke fungerer i kulda.

– Det som skjer er at kulden fører til at dørmaterialet krymper, og avstanden mellom lås og sluttstykket øker. Låsen kan da bli vanskelig å låse opp og igjen, sier kommunikasjonssjef i TrioVing, Morten Svensen.

Han mener brukere derfor må være påpasselige ved montering av låsen.

Pumpa kan svikte

Arvid Påsche har forsket mye på kuldas påvirkning på materialer og kropp, og driver selskapet Ergopro, som blant annet tester, selger og rådgir rundt produkter og verneutstyr for kaldt klima.

– Man ønsker utstyr som yter når det trengs, men mange vet ikke at de fleste varmepumper mister effekt ved synkende temperatur. Effekten går ned når differansen øker mellom omgivelsene ute og det pumpa skal temperere. For eksempel kan du ha en pumpe med 3 kilowatt effekt ved null grader ute, men som kun klarerer å yte 1,5-2 kilowatt ved minus 20 grader, sier Påsche.



Han poengterer at det varierer med modeller og årganger, men at de eldre pumpene ofte yter dårligere i kulda.

Advarsler

Hvis man opplever det som strømnettet yter dårligere for tiden, skal ikke det ha noe å gjøre med at nette fungerer dårligere i kulde, det er bare overbelastet.

– Høyt strømforbruk gir overbelasting på nettet, sier Påsche.

Norsk brannvernforening opplyser til P4 at de får flere henvendelser enn vanlig nå og ber folk endre rutiner og forsøke å spre strømforbruket utover, men ikke om natta. Det betyr å ikke lade elbil, lage middag, sjokkoppvarme huset og sette på vaskemaskin og tørketrommel samtidig.

P4 melder også at forsikringsselskapet IF har åpnet en egen telefontjeneste for kulda, og at forsikringsbransjen ber folk ta vare på hus og hjem for å unngå en reprise på kulderekordåret 2010. Da var det over 15.000 frostskader.

