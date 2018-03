Selv om vi har gått inn i mars, som offisielt sett er det første vårmåneden, ser det ikke ut til at vinteren er klar for å slippe taket helt ennå.

– Med sprengkulden i landet tok det seg kraftig opp med nordmenn som bestiller sommerferie, sier Nora Aspengren, som er kommunikasjonsansvarlig i reiseselskapet TUI.

Det er som vanlig Spania og Hellas som topper listen over hvor reiseglade nordmenn ønsker seg. Også Tyrkia har igjen begynt å seile opp som et favorittland blant det norske folk.

Men når bør egentlig ferien bestilles for å spare mest mulig penger?

– Man bør forte seg. Hvis man vet hvor man vil dra, og ikke er så veldig fleksibel, bør man bestille så fort som mulig, sier reiseekspert Vibeke Montero, som skriver for reisebloggen Bortebest.

– Spesielt barnefamilier bør bestille nå, som gjerne reiser i skoleferien. Nordmenn har et helt ekstremt trykk i den perioden, sier Aspengren.

– Tenk nytt og vær fleksibel

En del tror kanskje at det lønner seg å vente med å bestille tur til kort tid før ferien begynner. Kanskje kan du plukke opp et skikkelig godt til overs-tilbud? Sannsynligvis ikke, og i hvert fall ikke om du er ute etter de beste stedene og hotellene, ifølge ekspertene.

– Man kan sikkert finne noen gode tilbud nærmere avreisen når arrangører ser hvor de har ledig. Men generelt stiger prisene jo nærmere man kommer sommeren, og de beste tilbudene forsvinner tidlig, sier Montero.

Dersom du vet hvor du skal er det altså ingen tvil om at du bør være rask på avtrekkeren. Om du derimot ikke er så nøye med hvor du ender opp, og er mer fleksibel med hva slags ferie det blir, er det ikke like viktig å bestille med en gang.

– Om du klarer å tenke litt nytt kan det være mye penger å spare. Vær fleksibel, så kan du få mer for pengene dine både når det gjelder destinasjoner og hoteller, sier Aspengren.

Hun trekker frem Bulgaria som et sted hvor det finnes fine hoteller til en rimelig penge, etter at landet har investert mye i et bedre hotelltilbud. Vibeke Montero har også eksemper på ferier som kan gi et litt annerledes opplevelse.

– Det finnes mange fine reiser du kan ta. En billig og morsom måte å se Europa på, er å reise på Interrail. Da kommer du inn i hjertet av byene, og du kan dra mye rundt uten å bruke store summer. Hvis du skal fly, kan jeg anbefale å prøve å fly litt lengre enn Europa, sier reisebloggeren.

– Følg med på været

Uansett om du velger en tradisjonell sydenferie eller noe litt annerledes, er det penger å spare på hvilket tidspunkt du bestiller billettene. Nora Aspengren sier det lønner seg å ha i bakhodet når det er sannsynlig at andre bestiller sine ferier.

– Det er absolutt lurt å kjøpe når få andre kjøper. Prisene endrer seg hele tiden, og med en gang mange booker, går prisene opp, sier Aspengren.

Dette betyr at du bør følge litt med på været utenfor der du bor og ellers i landet når du planlegger å bestille ferie. Det er nemlig flere som bestiller når det er dårlig vær.

– På solskinnsdager kan det være lurt å kjøpe ferien, for da er mange andre ute i finværet. Generelt kan jeg si at det er mange som bruker søndag på å kikke på mulige reisemål og hoteller, før de bestiller i lunsjen på mandag. Det er en trend vi ser, sier Aspengren.

– Se på ulike nettsteder

Før du setter deg ned for å bestille billetter, er ekspertene enige om at du bør ha gjort en del research. Aspengren sier det er en klar fordel å vite hva du vil før du ser på priser.

– Det er viktig å ha tenkt seg om på forhånd; vil du ha en aktiv ferie eller vil du ligge på stranden. Det er heller ikke dumt å følge med på forskjellige nyhetsbrev, for da får du de beste tilbudene først, sier Aspengren.

Hun sier også at det er viktig å sjekke ulike nettsteder, for å sikre at du finner det billigste alternativet. Vibeke Montero anbefaler å ta i bruk nettsider og apper som sammenligner priser.

– Jeg tror det kan være lurt å bruke søkemotorer som Momondo og Scyscanner. Samtidig skal man ikke stole blindt på at de viser det billigste alternativet. Sjekk søkemotorene først, men gå direkte inn på reiseselskapet etterpå for å sjekke, sier Montero.