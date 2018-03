I stive minusgrader har Ronny Deila valgt å legge treningene utendørs før seriestart. Overgangen fra deilige gressbaner og sol på Marbella ble litt vel hard for noen.

– Det er iskaldt her, men det er jobben. Vi må bare jobbe oss gjennom det, sier Vålerengas nysignering, Peter Godly Michael.

– Har du fått varmen i deg?

– Det er så vidt. I dag var det bikkjekaldt, men vi klarte å fullføre, sier Vålerenga-trener, Ronny Deila.

– For dårlig spillermateriell

For Vålerenga er det viktig å spille så mye som mulig på underlaget som venter når sesongen startes om en drøy uke.

I den kalde Oslo-vinteren tar Ronny Deila fatt på sin andre skikkelige sesong for Vålerenga og vet han snart må tilfredstille en sulteforet og utålmodig gjeng.

– Sannheten er jo at vi siden 2010, som var en god sesong, har vært en gang blant de seks beste og det er noe vi må gjøre noe med. Oslo må ha et lag i toppen av norsk fotball, sier Deila.

Men de som har ventet lenge må vente en stund til. TV 2-ekspert, Jesper Mathisen mener midtbanen vil skape hodebry for Deila denne sesongen.

– Vålerenga kommer ikke til å ta medalje i år heller. Ja, de har en flink trener, de har en fantastisk flott stadion og kommer fra Norges største by, men spillermaterialet, de som skal levere på banen, er dessverre altfor langt unna de beste lagene i Norge.

– Hvor er det skoen trykker?

– De har en god keeper og en bra backrekke som jeg tror kommer til å fungere bra, men de har et stort spørsmålstegn på midtbanen. Grindheim og Stengel er borte. Nå står de igjen med et par spillere som ikke har levert opp mot sitt beste de siste årene. De har mye potensiale og spennende signeringer på topp, men hvor stabile vil de være gjennom en hel sesong? Det gjenstår å se, sier Mathisen.

Da blir de skuffet

Ronny Deila mener også de fremdeles har et stykke igjen til å bli en stabil medaljekandidat.

– Det er en yngre tropp med mer løpskraft, men vi har mindre rutine. Vi vil selvsagt bli bedre enn i fjor, men vi må ta steg for steg. Vi vil være skuffa om vi ikke blir blant de seks beste, sier Deila.

Han mener Vålerenga fremdeles har en del rusk i maskineriet som må fikses før de kan bli en toppklubb igjen.

– Det kommer gode spillere inn her, men vi må klare å gjøre de gode og få det beste ut av de. Spillere som har vært her har kommet seg ut til andre klubber og blitt kjempegode. Det er det som har vært utfordringen hele tiden. At det må endres på ting i forhold til blant annet kultur og en tydelighet i forhold til det som skjer.

Men han er klar på at han skal holde det han lovet da han kom. Medalje innen 4 år.

– På sikt med en tydelig spillestil så skal vi klare å hamle opp med de beste for det er muligheter her. Jeg sa 4 år fra jeg startet denne jobben så og det kommer til å bli bedre og bedre, smiler Deila.