Se Frisk Asker-Stavanger Oilers på TV 2 Sportskanalen og Sumo fra kl. 18.50!

Stavanger Oilers og Spencer Humphries kvesser klørne før kvartfinaleserien mot Frisk Asker. Etter en elendig sesong med sjetteplass på tabellen starter jobben med å rette på inntrykket for fjorårets serie- og sluttspillsmester.

– Det blir nok en fysisk kamp. Jeg blir ikke overrasket om noen blir skadet, sier Spencer til TV 2.

Møttes forrige sesong

Kanadieren varsler at det nok en gang blir tøffe tak mellom de to lagene som møttes i finaleserien forrige sesong.

Da gikk Oilers gikk seirende ut av bataljen med sin sjuende kongepokal - den sjette på rad. Fjorårets finalekamper var preget av tøffe taklinger og skitne triks. Humphries ble blant annet beskyldt for å skade motstanderens keeper med vilje.

– Jeg tror fysisk spill blir vårt kjennemerke i sluttspillet denne gangen. Vi har mindre ferdigheter enn i fjor, så vi må være mer fysiske, sier Humphries.

For det er sant som 25-åringen sier. Oilers er milevis unna nivået som gjorde dem til Norges soleklare hockey-ener. TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik anser ikke lenger siddisene som favoritter - ei heller i møtet med Frisk Asker.

– I fjor var Oilers soleklare favoritter. Da var det Frisk som slo nedenifra. Nå er det Oilers som slår nedenifra. Det er en ny situasjon for begge lagene at Oilers ikke er favoritter, sier Erevik.

– Det kan borge for at det blir en tøff serie. Spørsmålet er om Oilers har spillertypene som skal levere den fysiske hockeyen. Du kommer et lite stykke med fysikk, men du må score mål også. Oilers har ikke én spiller på topp 20 i poengligaen.

Savner Soares

Han peker også på at Oilers mangler Josh Soares, som soner straff etter en stygg albuetakling av Jonas Oppøyen i starten av februar.

– Utfordringen til Oilers blir å få scoret nok mål. De savner Soares, som soner fire kamper til. Han er avgjørende i overtallsspillet. Så kommer man ikke bort fra målvaktsduellen. Tidligere har Oilers kunne vekslet keeper, men det kan de ikke nå som Ruben Smith har lagt opp. Og i Frisk har man ett klart førstevalg, sier Erevik.

– Forventer du skitten spill i denne finaleserien også?

– Helt sikkert. Om det er dirty tricks, får vi se på, men det blir en fysisk batalje.