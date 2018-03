I fjor ble det avdekket forsikringssvindel-forsøk for totalt 428 millioner kroner.

– Det er et større beløp, og flere som ble tatt, sammenlignet med tidligere år. Det bekymrer oss, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

I fjor ble det avslått 815 saker innen skadeforsikring og 283 saker innen syke- og uføreprodukter. Finans Norge understreker at mørketallene er store.

Unge svindlere

Når det gjelder forsøk på svindel av reise, innbo og løsøre var det flest unge, i alderen 20 til 29 år, som ble avslørt i 2017.

– Jeg tror at det er en del unge som ikke tenker på konsekvensene for å bli tatt for svindel. De tar en stor risiko og det kan få store konsekvenser videre i livet, sier Neverdal i Finans Norge.

– Hvorfor tror du at de unge tør å prøve seg på forsikringssvindel?

– Det er kanskje noen som er villige til å ta sjansen, fordi de tror at det ikke er så farlig å "plusse på" litt ekstra. Men det er altså forsikringssvindel, og man gjør seg da til kjeltring, bare for å få noen få tusenlapper ekstra igjen på forsikringen. Det er det jo definitivt ikke verdt.

Avslører falske bilder og kvitteringer

Tryg Forsikring avdekket i løpet av fjoråret mange saker der kundene forsøkte svindle ved å finne på skader som ikke hadde skjedd.

– Økningen vi ser på tallene fra i fjor tror jeg skyldes en begynnende fokus på svik i forbindelse med digitalisering og automatisering av skadeoppgjør, sier skadedirektør i Tryg, Maria Haarr.

Ved hjelp av ulike dataprogrammer avslørte selskapet svindel for mellom 30 og 40 millioner i 2017.

– Når kunden blir bedt om å sende inn dokumentasjon sender de inn for eksempel inn falske bilder og kvitteringer. Det har vi nå fått hjelp av datamaskiner til å avdekke, forklarer Haarr.

Basert på mange års erfaring med svindelforsøk, har forsikringsselskapet bygget egne svikfiltre i databasene som skal oppdage svindlerne.

– Vi hadde for eksempel en kunde som sendte inn et bilde av en knust TV, som han mente var sin. Når vi da sjekket bildet opp mot andre bilder på internett, så vi at han rett og slett hadde stjålet bildet fra en nettside, sier Haarr.

– Høy risiko

Neverdal mener mange tør å prøve seg på svindel, fordi de ikke forstår hvor alvorlig forsikringssvindel faktisk er.

– Svindlerne tar en høy risiko. De risikerer politianmeldelse og forsikringsnekt, og i de aller alvorligste tilfellene risikerer de fengsel, sier hun.

En av de vanligste måtene kundene forsøker å svindle selskapene på, er ved å legge på et ekstra beløp på beløpet man allerede har krav på når en skade har skjedd.

– Det kan være mange tusen kroner som de da forsøker å legge til ved et reelt skadetilfelle, som et innbrudd eller en reisesak hvor kofferten har forsvunnet. Det er noen ganger ikke måte på hva som har vært i den kofferten av flotte dresser, kjoler og utallige par av sko, forteller Neverdal.

Gjennomsnittsbeløpet som ble forsøkt svindlet i hver skadeforsikringssak privat i fjor var på 162 500 kroner.