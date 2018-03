– Til den prisen, trodde jeg at det burde blitt vist høflighet overfor kjøperen. Jeg kan ikke lage middag på kjøkkenbenken når jeg vet at en pornostjerne har vært der.

Det sier Linda Fein (38) til AZ Central etter at hun og ektemannen bydde 1,8 millioner dollar, altså 14 millioner kroner, på et 387 kvadratmeter stort hus i solrike Paradise Hills i Arizona i USA.

Huset har fire soverom og tre bad, i tillegg til et stort svømmebasseng, spesialbygget bar, biljardbord og treningsrom.

De to trodde at de hadde gjort et realt kupp – men de visste lite om hva huset siden 2010 har blitt brukt som.

Nå har paret trukket budet.

SKÅL!: Huset kommer med egen bar og biljardbord. Biljardbordet er blitt brukt i en rekke scener på pornonettstedet. Foto: Street Scout

«Hubby» og «Wifey»

Det var først da eiendomsmegleren i en bisetning nevnte at selgerne jobbet i underholdningsbransjen, at Linda fattet mistanke.

TIL SALGS: Sandra «Wifey» Otterson poserer på et av bildene som er lagt ut på pornonettstedet hun og ektemannen driver. Her er hun i soverommet i huset som nå er lagt ut for salg. Foto: Wifey's World

Megleren skal ikke ha ønsket å utdype nøyaktig hva selgerne jobber med, men et enkelt Google-søk ga Linda svaret:

Selgerne av huset heter Kevin og Sandra Otterson. Paret er berømte i pornobransjen, og går bare under kallenavnene «Hubby» og «Wifey».

Otterson-paret står bak pornonettstedet Wifey's World, som beskriver seg selv slik:

«Velkommen til Wifey's World – hjemmet til nettets mest begavede, oralbesatte, kåte husfrue og MILF!».

Mot betaling kan man se barmfagre Linda «Wifey» Otterson utfolde seg i huset som nå er lagt ut til salg.

På bildene som er lagt ut på nettsiden, ser man henne utføre seksuelle handlinger på sin «Hubby» i stua, på flere av soverommene, på badet og oppå biljardbordet som følger med huset.

På Twitter har pornoparet 368.000 følgere, og også der har de jevnlig lagt ut pikante bilder av Sandra poserende i huset som nå er til salgs.

PORNOHUS: Sandra «Wifey» Otterson poserer på flere bilder tatt i stua, med mål om å lokke kunder inn på pornonettsiden sin. Foto: Skjermdump/Twitter

Rabalder i nabolaget

Da de kjøpte eiendommen i 2006, ble det ifølge USA Today rabalder i det eksklusive nabolaget som blant annet eier golfbanen Rainbow Hills Country Club.

NYOPPUSSET: Til tross for at huset er i svært god stand, ønsker ikke Linda Fein og ektemannen å kjøpe det. Foto: Street Scout

Naboene fryktet at ekteparet skulle bygge et hus de kunne bruke til å spille inn pornofilmene sine i, og det ble gjentatte ganger forsøkt å få Otterson-paret til å heve kjøpet.

Det hele endte med at myndighetene gikk ut i flere lokale medier for å fortelle at paret hadde loven på sin side.

I 2010 sto huset ferdig oppført, og siden den gang er det spilt inn en rekke filmer og klipp i huset.

Trenger ikke å nevne pornofortid

Louis Dettore i myndighetsbyrået Arizona Department of Real Estate sier til nettstedet at eiendomsmeglere ikke er pålagt å informere om at pornoscener er spilt inn i det aktuelle huset.

Hun sier at det eneste de er pliktet til å informere potensielle kjøpere om, er om noen har dødd, begått selvmord eller blitt drept i huset, eller om huset er blitt eid av en person med hiv eller aids, eller om huset er i nærheten av en overgriper.

Linda Fein og ektemannen har trukket sitt bud.

– Jeg er overbevist om at det er folk der ute som ikke bryr seg om at huset er blitt brukt til dette. Jeg er bare ikke en av disse, sier hun.

Huset ligger fortsatt til salgs, og taksten er på 2,2 millioner dollar, altså 17,3 millioner kroner.