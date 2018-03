20.45: Se Arsenal – Manchester City

Arsenal-spillerne ble slaktet både av egne fans og i media etter en svært tafatt innsats i 0-3-tapet mot Manchester City i ligacupfinalen.

Henrikh Mkhitaryan og Pierre-Emerick Aubameyang ankom begge London-klubben i januar fra henholdsvis Manchester United og Dortmund. Begge to hyller imidlertid manager Arsene Wenger, til tross for at de har fått en tøff start på sin Arsenal-karriere.

– Det er ikke den letteste tiden for klubben, men vi er her for hjelpe og gjøre vårt beste, og få Arsenal tilbake på det nivået de var tidligere. Jeg vet det ikke blir lett, men vi gjør vårt beste. Det er en glede å jobbe sammen med Wenger. Han vet masse om fotball og gir deg gode råd. Jeg er svært glad for å være her, sier Mkhitaryan i et intervju med i forkant av torsdagens storkamp mot Manchester City i Premier League.

Pierre-Emerick Aubameyang sier omtrent det samme.

– Det er en vanskelig tid, men vi har møtt gode lag og jeg mener vi bare må stå sammen og fortsette å jobbe hardt. Alle vet at Wenger er en strålende manager. Ok, det er en tøff periode, men vi må bare gjøre vårt beste og kjempe for ham og gi alt, sier Arsenals rekordkjøp.

– Det er helt annerledes i Arsenal

Henrikh Mkhitaryan ankom som kjent Arsenal fra Premier League-rival Manchester United da Alexis Sánchez gikk motsatt vei i januar. I intervjuet røper armeneren at det er helt annerledes å spille for Arsenal enn for Manchester United.

– Alle vet at Arsenal spiller offensiv fotball, og jeg elsker å spille offensiv fotball. I Manchester United spilte vi i perioder også offensiv fotball, men ikke i hver kamp. Så det er helt annerledes i Arsenal, konkluderer han.

29-åringen vil imidlertid ikke kritisere gamletreneren José Mourinho fordi portugiseren prioriterte det defensive på Old Trafford.

– Jeg ønsker ikke å kritisere noen, fordi alle managere har sin egen filosofi i forskjellige klubber. Men kanskje jeg ikke passet perfekt inn i Manchester United, slår Mkhitaryan fast.

Angriperen Aubameyang, som scoret 141 i løpet av fire og en halv sesong i Dortmund, avslører at Arsenal var den eneste klubben som kom med et konkret tilbud til ham i januar.

– Arsenal var et skritt opp for meg i min karriere. For meg er det en større klubb en Dortmund, og et godt skritt å ta for meg i min karriere. Jeg ønsket for eksempel ikke å gå til Kina, fordi jeg ønsker å utrette ting i Europa før jeg går til Kina eller USA. Arsenal var den eneste klubben som kom med et bud, et skikkelig bud, og jeg er veldig glad for å være her fordi Arsenal er en god klubb å være i, mener Pierre-Emerick Aubameyang.

Wenger får støtte av Guardiola

Foran torsdagens oppgjør mot den suverene ligalederen Manchester City har Arsenal ti poeng opp til fjerdeplassen som gir Champions League-kvalifisering neste sesong. Elleve kamper gjenstår av sesongen.

Manchester City-manager Pep Guardiola har sympati for det presset Wenger nå opplever fra omgivelsene.

– Jeg støtter alltid mine kollegaer fordi vi føler alle det samme når vi vinner og taper. Vi aksepterer meningene til fansen og opinionen, men som manager føler du deg alene. Tro meg, du føler deg alene fordi du har mye press på dine skuldre, sier en støttende Guardiola til Sky Sports News.

