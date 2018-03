– De er skrevet av saksbehandlere i økonomiavdelingen til bruk i videre arbeid. De var aldri skrevet for å sendes ut av departementet, og de har derfor en annen form og en annen status enn formelle referater, sa Jensen under torsdagens høring.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt torsdag ny høring i saken om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sentralt i saken står notater fra møter mellom den avgåtte SSB-sjefen Christine Meyer og Finansdepartementet, som Stortinget først fikk innsyn i etter en klage fra VG til Sivilombudsmannen.

Notatene er unntatt offentlighet, men Dagens Næringsliv kunne i februar fortelle at departementet gjorde påtegnelser på notatene to dager før de ble sendt til Sivilombudsmannen 10. januar i år.

– Så spør komiteen om hvorfor Sivilombudsmannen fikk oversendt notatene i to runder, først med forklarende håndpåtegninger med blå kulepenn i margen og så uten. I et eget vedlegg i brevet til Sivilombudsmannen redegjorde vi for mangler og feil i notatene, hvor vi også viste til de håndskrevne merknadene som var påført i margen, sa Jensen.

Finansministeren viste til at dokumentene ikke er en del av den formelle styringsdialogen mellom departementet og SSB.

Det er to hovedspørsmål Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ønsker svar på: Hvorfor ble det gjort påtegnelser på dokumentene som ble oversendt Sivilombudsmannen 10. januar 2018? Og hvorfor valgte departementet å ettersende de opprinnelige dokumentene uten påtegnelser seks dager senere?

