Mange av oss har lært at man bør benytte seg av kuldekrem i ansiktet når kuldegradene kryper så langt ned som de gjør nå.

Skal vi derimot tro ekspertene, er det bare å la kuldekremen stå igjen hjemme i hylla når man skal ut i vinterkulda.

Hudlege Per Helsing sier til TV 2 at han ikke vil anbefale å bruke kuldekrem.

– De virker ikke, sier han.

– Vi har ingen dokumentasjon på at kuldekrem virker. De studiene vi forholder oss til viser at kuldekrem ikke har noen effekt på å forebygge frostskader, legger han til.

Øker vannivåene i huden

En finsk studie fra 2001 tyder på at bruk av kuldekrem sågar fører til flere frostskader.

– Å bruke kuldekrem blir som å ta på seg et par plastikkhansker. Det blir økte vannivåer i det øverste hudlaget som ikke fordamper bort på grunn av den oljebaserte kremen, forklarer Helsing.

Den finske studien forklarer også at bruk av kuldekrem kan føre til en falsk trygghet, og dermed bidra til flere frostskader, men ifølge Helsing kan man ikke konstatere at de forverrer situasjonen.

– Studien dokumenterte ingen nytte av kuldekremer. Tendensen var heller forverring, men «ikke signifikante forskjeller», så man kan ikke med sikkerhet si at de forverrer heller, sier han.

Bedre med vannfri?

En regel mange følger, er at man skal bruke kuldekremer som ikke er vannbaserte, fordi dette kan gjøre mer skade på huden.

Helsing forteller at vannet i kuldekremen stjeler varme for å fordampe vanninnholdet. Det er for eksempel derfor man legger kalde omslag på hud med solforbrenninger.

– Derfor sier noen at det er bedre med vannfri, for da stjeler i alle fall ikke kremen varme fra huden. Men om det betyr noe, er ikke godt dokumentert, understreker han.

Blodårene trekker seg sammen

Men hva er det egentlig som skjer når vi får frostskader – hva er det kulda gjør med huden vår?

– Kulde får blodårer til å trekke seg sammen. Det tåler den som regel helt fint, men blir det lenge uten blodtilførsel eller varme kan det oppstå frostskade, forteller Helsing.

Hudlege Per Helsing mener det ikke er vits i å bruke kuldekrem. Foto: TV 2

Når det er veldig kaldt kan det dannes iskrystaller i vannet som finnes i huden, og celler og blodårer sprenges. Blir huden nummen og hvitaktig, tyder det på at man har fått en frostskade.

Har man fått en overfladisk frostskade behandles dette med hud-mot-hud kontakt. Er frostskaden mer alvorlig, må man ha medisinsk tilsyn.

– Ikke gni frostskader, bare varm opp med hånden eller liknende, sier Helsing.

Og hvordan kan man best beskytte seg for å få slike skader i utgangspunktet? Ifølge hudlegen er det bedre å dekke til huden på andre måter enn med kuldekrem.

– Bruk en ansiktsfleece, følg med på hvite områder på hake og nesetipp som mulige tegn på begynnende frostskade, sier han.