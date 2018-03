Se Premier League igjen lørdag fra 13.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

Ti Premier League-runder gjenstår av sesongen, og selv om Manchester City ser ut til å triumfere i overlegen stil, er det fremdeles stor spenning rundt de resterende plassene både i topp og bunn.

Forut for den 29. runden, har vi dermed fått utvalgte sentrale skikkelser i TV 2s Premier League-dekning til å spå utfallet av de resterende ti kampene for alle topplagene.

Topp seks etter 28 runder: Man City,75 p,+62 Man Utd,59 p,+33 Liverpool,57 p,+33 Spurs,55 p,+29 Chelsea,53 p,+25 Arsenal,45 p, +12

Programleder Jan-Henrik Børslid, ekspertene Erik Thorstvedt, Petter Myhre og Brede Hangeland og kommentator Espen Ween har alle fått i oppgave å levere sine tips for de gjenstående kampene til lagene som innehar de seks øverste plassene på tabellen.

Basert på «ekspertpanelets» tips, genereres det en endelig topp seks-tabell fra dem alle, samt en «gjennomsnitts-tabell», og det er tydelig at de aller fleste enes om et par ting:

Manchester City slår Chelseas poengrekord fra 2004/05-sesongen. De blå tok da 95 poeng på 38 kamper, hvilket er Premier League-rekord. City er 20 poeng bak denne når ti kamper gjenstår.

Enkeltkampen Liverpool-Manchester United kan bli helt utslagsgivende for hvem av de to som havner øverst på tabellen.

Chelsea, som pr nå er seks poeng bak 2. plassen og to poeng bak 4. plassen, klarer ikke å tette luken. De blå tippes alt fra ett til elleve poeng bak den siste plassen som gir Champions League-fotball.

Det vil bli poengtap også mot lag fra utenfor topp-seks, men ikke mange.

– Det er vel blitt slik at rent oddsmessig, så er det slik at uansett hvem topp seks-lagene spiller mot, hjemme eller borte, så er de oddsfavoritter, selv mot Leicester og i den typen kamper på bortebane. Forskjellen er blitt så stor. Det er litt synd at det er blitt slik at det er forventet at de skal vinne. Dynamikken er litt skrudd. Før forventet du at hjemme- og bortebaneforskjellen utjevnet såpass at det var jevnt, eller kanskje til og med fordel hjemmelaget. Slik er det ikke lenger, sa Thorstvedt tidligere denne uken i den ferskeste utgaven av TV 2s PL-podcast.

Eksperter på statistikk og sannsynlighetsberegning er enig

Tallknusere i GIG Sports (Oddsmodel), som er eksperter på statistikk og sannsynlighetsberegning, deler synet til ekspertpanelets tips. Regnestykket deres, som har simulert kampene 10'000 ganger for å komme frem til den mest sannsynlige slutt-tabellen i Premier League denne sesongen, forteller oss nemlig også at Chelsea havner utenfor topp fire med nesten fem poengs margin.

Les mer om hvilke tall som ligger i bunn for deres utregninger i denne artikkelen forut for vårsesongen i Premier League 2016/17:

Oddsmodel konkluderer denne sesongen med en sluttabell der Manchester City setter poengrekord med over 97 poeng, mens Liverpool og Manchester United havner så å si likt i kampen om 2. plassen. Tottenham blir nummer fire, mens Chelseas sluttpoengsum blir omtrent fem poeng svakere enn Tottenhams.

– Vi har ikke tatt hensyn til noe motivasjoner enda, så modellen vår trenger noen runder til før den regner seg fram til endestykket. Manchester Citys 98,6 poeng er for eksempel forbeholdt at de kjører på hele veien. Liverpool, Manchester United og Tottenham skal gjøre opp om posisjon 2-4. Det vil komme ned til tilfeldigheter, men med en liten fordel Liverpool i vår modell, sier Runar Endestad i selskapet til TV 2.

Tallknusernes tabeller viser sannsynlig sluttplassering:

TV 2s fem eksperter kommer frem til en snittsum på drøyt 97 på City, men er i snitt uenige med tallknuserne i plasseringen av de to nord-vest-rivalene. Snittpoengsummen for Manchester United og Liverpool blir nemlig henholdsvis 82,8 og 79 for gigantklubbene med soleklart størst supporterskare i Norge. Deretter følger Tottenham hakk i hel på Liverpool, mens Chelsea får i snitt over seks poengs luke opp til Champions League-plass.

– Tottenham-fansen kan glede seg til en knallsterk vår

Den største marginen mellom de to London-rivalene er det kommentator Espen Ween som spår. Dersom hans resultattips slår til, vil hele tolv poeng skille i Spurs' favør når vi skriver midten av mai på kalenderen. Inkludert i hans tips er også en Tottenham-seier på Stamford Bridge, hvilket i så fall vil være de liljehvites første på rivalens arena siden 1990.

– I sum så er vel den voldsomme differansen mellom Tottenham og Chelsea først og fremst begrunnet med at jeg tror Tottenham blir kanongode fremover, mens Chelsea vil fortsette litt i rykk og napp som de holder på. Jeg mener Tottenham per dags dato er Englands nest beste lag, og jeg forventer at de kommer til å være det framover også. Jeg tror de tar Juventus, så CL/FA Cup kan bli en faktor, men jeg synes de ser bunnsolide ut, sier Ween.

Tottenham, som er det første av topplagene som skal i aksjon når de tar imot Huddersfield på Wembley i Tippekampen lørdag, skal nemlig møte Juventus i midtuken til avgjørende åttedelsfinale i Champions League etter 2-2 borte i første kamp. De kommer også inn til helgens oppgjør med en FA-cupomkamp mot Rochdale i beina. Mange har påpekt nettopp troppbredden som et argument mot at Spurs kan kjempe på flere fronter, men TV 2s kommentator ser motsatt på det.

– De får også i gang Lucas Moura og Erik Lamela mer og mer. Da har du plutselig Eriksen, Son, Alli, Lamela og Moura. Llorente kan avlaste Kane litt. Alderweireld er på vei tilbake for fullt. De har dobbel dekning på begge backer. Kane kommer til å komme svært nær, eller bikke 50 mål. Dembélé og Wanyama er skadefrie. Tottenham-fansen kan glede seg til en knallsterk vår, det er jeg overbevist om, sier Ween.

TV 2-panelets gjennomsnitts-tips: Man City, 97,2 p

Man Utd, 82,8 p

Liverpool, 79 p

Tottenham, 78 p

Chelsea, 71,2 p

Arsenal, 63,2 p

Jan-Henrik Børslids tips:

Manchester City:

Chelsea (h) 3p, Stoke (b) 3p, Brighton (h) 3p, Everton (b) 3p, Man Utd (h) 1p, Tottenham (b) 1p, Swansea (h) 3p, West Ham (b) 3p, Huddersfield (h) 3p, Southampton (b) 0p

Totalt: 23 poeng



Manchester United:

Crystal Palace (b) 1p, Liverpool (h) 3p, West Ham (b) 3p, Swansea (h) 3p, Man City (b) 1p, WBA (h) 3p, Bournemouth (b) 3p, Arsenal (h) 3p, Brighton (b) 3p, Watford (h) 3p

Totalt: 26 poeng

Liverpool:

Newcastle (h) 3p, Man Utd (b) 0p, Watford (h) 3p, Crystal Palace (b) 1p, Everton (b) 3p, Bournemouth (h) 3p, WBA (b) 1p, Stoke (h) 3p, Chelsea (b) 1p, Brighton (h) 3p

Totalt: 21 poeng

Tottenham:

Huddersfield (h) 3p, Bournemouth (b) 1p, Newcastle (h) 3p, Chelsea (b) 0p, Stoke (b) 1p, Man City (h) 1p, Brighton (b) 3p, Watford (h) 3p, WBA (b) 3p, Leicester (h) 3p

Totalt: 21 poeng

Jan-Henrik Børslids tips: Man City, 98 p Man Utd, 85 p Liverpool, 78 p Tottenham, 76 p Chelsea, 74 p Arsenal, 66 p

Chelsea:

Man City (b) 0p, Crystal Palace (h) 3p, Burnley (b) 3p, Tottenham (h) 3p, West Ham (h) 3p, Southampton (b) 1p, Huddersfield (h) 3p, Swansea (b) 3p, Liverpool (h) 1p, Newcastle (b) 1p

Totalt: 21 poeng

Arsenal:

Brighton (b) 3p, Watford (h) 3p, Leicester (b) 1p, Stoke (h) 3p, Southampton (h) 3p, Newcastle (b) 1p, West Ham (h) 3p, Man Utd (b) 0p, Burnley (h) 3p, Huddersfield (b) 1p

Totalt: 21 poeng

Erik Thorstvedts tips:

Manchester City:

Chelsea (h) 1p, Stoke (b) 3p, Brighton (h) 3p, Everton (b) 3p, Man Utd (h) 3p, Tottenham (b) 1p, Swansea (h) 3p, West Ham (b) 1p, Huddersfield (h) 3p, Southampton (b) 1p

Totalt: 22 poeng



Manchester United:

Crystal Palace (b) 3p, Liverpool (h) 1p, West Ham (b) 3p, Swansea (h) 3p, Man City (b) 0p, WBA (h) 3p, Bournemouth (b) 3p, Arsenal (h) 1p, Brighton (b) 3p, Watford (h) 3p

Totalt: 22 poeng

Liverpool:

Newcastle (h) 3p, Man Utd (b) 1p, Watford (h) 3p, Crystal Palace (b) 3p, Everton (b) 1p, Bournemouth (h) 3p, WBA (b) 3p, Stoke (h) 3p, Chelsea (b) 1p, Brighton (h) 3p

Totalt: 24 poeng

Tottenham:

Huddersfield (h) 3p, Bournemouth (b) 1p, Newcastle (h) 3p, Chelsea (b) 1p, Stoke (b) 3p, Man City (h) 1p, Brighton (b) 3p, Watford (h) 3p, WBA (b) 3p, Leicester (h) 3p

Totalt: 24 poeng

Erik Thorstvedts tips: Man City, 97 p Man Utd, 81 p Liverpool, 81 p Tottenham, 79 p Chelsea, 69 p Arsenal, 62 p

Chelsea:

Man City (b) 1p, Crystal Palace (h) 3p, Burnley (b) 1p, Tottenham (h) 1p, West Ham (h) 3p, Southampton (b) 0p, Huddersfield (h) 3p, Swansea (b) 1p, Liverpool (h) 3p, Newcastle (b) 0p

Totalt: 16 poeng

Arsenal:

Brighton (b) 3p, Watford (h) 3p, Leicester (b) 0p, Stoke (h) 3p, Southampton (h) 1p, Newcastle (b) 0p, West Ham (h) 3p, Man Utd (b) 1p, Burnley (h) 3p, Huddersfield (b) 0p

Totalt: 17 poeng

Brede Hangelands tips:

Manchester City:

Chelsea (h) 1p, Stoke (b) 3p, Brighton (h) 3p, Everton (b) 3p, Man Utd (h) 1p, Tottenham (b) 1p, Swansea (h) 3p, West Ham (b) 3p, Huddersfield (h) 3p, Southampton (b) 3p

Totalt: 24 poeng

Manchester United:

Crystal Palace (b) 3p, Liverpool (h) 1p, West Ham (b) 1p, Swansea (h) 3p, Man City (b) 1p, WBA (h) 3p, Bournemouth (b) 1p, Arsenal (h) 3p, Brighton (b) 3p, Watford (h) 3p

Totalt: 22 poeng

Liverpool:

Newcastle (h) 3p, Man Utd (b) 1p, Watford (h) 3p, Crystal Palace (b) 1p, Everton (b) 1p, Bournemouth (h) 3p, WBA (b) 3p, Stoke (h) 3p, Chelsea (b) 1p, Brighton (h) 3p

Totalt: 22 poeng

Tottenham:

Huddersfield (h) 3p, Bournemouth (b) 1p, Newcastle (h) 3p, Chelsea (b) 0p, Stoke (b) 3p, Man City (h) 1p, Brighton (b) 3p, Watford (h) 1p, WBA (b) 3p, Leicester (h) 1p

Totalt: 19 poeng

Chelsea:

Man City (b) 1p, Crystal Palace (h) 3p, Burnley (b) 1p, Tottenham (h) 3p, West Ham (h) 3p, Southampton (b) 1p, Huddersfield (h) 3p, Swansea (b) 1p, Liverpool (h) 1p, Newcastle (b) 3p

Totalt: 20 poeng

Brede Hangelands tips: Man City, 99 p Man Utd, 81 p Liverpool, 79 p Tottenham, 74 p Chelsea, 73 p Arsenal, 60 p

Arsenal:

Brighton (b) 1p, Watford (h) 3p, Leicester (b) 0p, Stoke (h) 3p, Southampton (h) 3p, Newcastle (b) 1p, West Ham (h) 3p, Man Utd (b) 0p, Burnley (h) 1p, Huddersfield (b) 0p

Totalt: 15 poeng

Petter Myhres tips:

Manchester City:

Chelsea (h) 3p, Stoke (b) 3p, Brighton (h) 3p, Everton (b) 1p, Man Utd (h) 3p, Tottenham (b) 0p, Swansea (h) 3p, West Ham (b) 1p, Huddersfield (h) 3p, Southampton (b) 1p

Totalt: 21 poeng

Manchester United:

Crystal Palace (b) 3p, Liverpool (h) 1p, West Ham (b) 1p, Swansea (h) 3p, Man City (b) 0p, WBA (h) 3p, Bournemouth (b) 3p, Arsenal (h) 3p, Brighton (b) 3p, Watford (h) 3p

Totalt: 23 poeng

Liverpool:

Newcastle (h) 3p, Man Utd (b) 1p, Watford (h) 3p, Crystal Palace (b) 1p, Everton (b) 1p, Bournemouth (h) 3p, WBA (b) 3p, Stoke (h) 3p, Chelsea (b) 0p, Brighton (h) 3p

Totalt: 21 poeng

Tottenham:

Huddersfield (h) 3p, Bournemouth (b) 3p, Newcastle (h) 3p, Chelsea (b) 1p, Stoke (b) 1p, Man City (h) 3p, Brighton (b) 3p, Watford (h) 3p, WBA (b) 3p, Leicester (h) 3p

Totalt: 26 poeng

Chelsea:

Man City (b) 0p, Crystal Palace (h) 3p, Burnley (b) 1p, Tottenham (h) 1p, West Ham (h) 3p, Southampton (b) 3p, Huddersfield (h) 3p, Swansea (b) 1p, Liverpool (h) 3p, Newcastle (b) 1p

Totalt: 19 poeng

Petter Myhres tips: Man City, 96 p Man Utd, 82 p Spurs, 81 p Liverpool, 78 p Chelsea, 72 p Arsenal, 66 p

Arsenal:

Brighton (b) 3p, Watford (h) 3p, Leicester (b) 1p, Stoke (h) 3p, Southampton (h) 3p, Newcastle (b) 1p, West Ham (h) 3p, Man Utd (b) 0p, Burnley (h) 3p, Huddersfield (b) 1p

Totalt: 21 poeng

Espen Weens tips:

Manchester City:

Chelsea (h) 3p, Stoke (b) 3p, Brighton (h) 3p, Everton (b) 1p, Man Utd (h) 0p, Tottenham (b) 1p, Swansea (h) 3p, West Ham (b) 1p, Huddersfield (h) 3p, Southampton (b) 3p

Totalt: 21 poeng

Manchester United:

Crystal Palace (b) 3p, Liverpool (h) 3p, West Ham (b) 1p, Swansea (h) 3p, Man City (b) 3p, WBA (h) 3p, Bournemouth (b) 1p, Arsenal (h) 3p, Brighton (b) 3p, Watford (h) 3p

Totalt: 26 poeng

Liverpool:

Newcastle (h) 3p, Man Utd (b) 0p, Watford (h) 3p, Crystal Palace (b) 1p, Everton (b) 0p, Bournemouth (h) 3p, WBA (b) 3p, Stoke (h) 3p, Chelsea (b) 3p, Brighton (h) 3p

Totalt: 22 poeng

Tottenham:

Huddersfield (h) 3p, Bournemouth (b) 3p, Newcastle (h) 3p, Chelsea (b) 3p, Stoke (b) 3p, Man City (h) 1p, Brighton (b) 3p, Watford (h) 3p, WBA (b) 0p, Leicester (h) 3p

Totalt: 25 poeng

Chelsea:

Man City (b) 0p, Crystal Palace (h) 3p, Burnley (b) 3p, Tottenham (h) 0p, West Ham (h) 3p, Southampton (b) 1p, Huddersfield (h) 3p, Swansea (b) 1p, Liverpool (h) 0p, Newcastle (b) 1p

Totalt: 15 poeng

Espen Weens tips: Man City, 96 p Man Utd, 85 p Tottenham, 80 p Liverpool, 79 p Chelsea, 68 p Arsenal, 62 p

Arsenal:

Brighton (b) 1p, Watford (h) 1p, Leicester (b) 0p, Stoke (h) 3p, Southampton (h) 3p, Newcastle (b) 0p, West Ham (h) 3p, Man Utd (b) 0p, Burnley (h) 3p, Huddersfield (b) 3p

Totalt: 17 poeng

Her er de gjenstående kampene der topp seks-lagene er involvert denne sesongen:

Runde 29:

Tottenham-Huddersfield

Liverpool-Newcastle

Brighton-Arsenal

Man City-Chelsea

Crystal Palace-Man Utd

Runde 30:

Man Utd-Liverpool

Chelsea-C Palace

Arsenal-Watford

Bournemouth-Tottenham

Stoke-Man City

Runde 31:

Tottenham-Newcastle

Burnley-Chelsea

Leicester-Arsenal

Liverpool-Watford

West ham-Man Utd

Man City-Brighton

Runde 32:

C Palace-Liverpool

Man Utd-Swansea

Everton-Man City

Arsenal-Stoke

Chelsea-Tottenham

Runde 33:

Arsenal-Southampton

Chelsea-West Ham

Everton-Liverpool

Man City-Man Utd

Stoke-Tottenham

Runde 34:

Liverpool-Bournemouth

Man Utd-WBA

Newcastle-Arsenal

Southampton-Chelsea

Tottenham-Man City

Runde 35:

Arsenal-West Ham

Bournemouth-Man Utd

Brighton-Tottenham

Chelsea-Huddersfield

Man City-Swansea

WBA-Liverpool

Runde 36:

Liverpool-Stoke

Man Utd-Arsenal

Swansea-Chelsea

Tottenham-Watford

West Ham-Man City

Runde 37:

Arsenal-Burnley

Brighton-Man Utd

Chelsea-Liverpool

Man City-Huddersfield

WBA-Tottenham

Runde 38:

Huddersfield-Arsenal

Liverpool-Brighton

Man Utd-Watford

Newcastle-Chelsea

Southampton-Man City

Tottenham-Leicester

PS! I denne ukens PL-podcast kunne også programleder Kasper Wikestad, via statistikkguru Bill Edgars spalte i avisen The Times, fortelle at sist gang øverste divisjon i England endte med trippelseier til lag fra nord-vest var i 1967/68-sesongen. Manchester City vant den gangen foran Manchester United og Liverpool. Det kan fort skje igjen, 50 år etter ...

