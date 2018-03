Manchester United-styret har for tiden et forslag til behandling om å øke tilskuerkapasiteten på Old Trafford fra dagens 75.000 seter til en kapasitet på 88.000 tilskuere, melder The Daily Mail.

Se hvordan Manchester United slo Chelsea i toppkampen på Old Trafford øverst!

Men selv om forslaget fremdeles er under behandling, skal klubbdirektør Ed Woodward og Manchester United-styret allerede ha bestemt seg for å vrake forslaget inntil videre.

Vil bruke pengene på overgangsmarkedet

Årsaken skal være at Manchester United-ledelsen vil prioritere å bruke pengene det ville kostet å utvide publikumskapasiteten på overgangsmarkedet i sommer.

– Manchester Uniteds finansielle prioritet er å sikre at manageren får de midlene han ønsker seg for å forsterke spillertroppen i sommer, bekrefter en sentral Manchester United-kilde til

José Mourinho har allerede brukt over tre milliarder kroner på spillerkjøp siden han overtok som manager i mai 2016, men skal ha gitt klar beskjed om at han forventer store midler til spillerkjøp for å forbedre troppen i sommer.

I forslaget om en utvidelse av tilskuerkapasiteten på Old Trafford kommer det ifølge The Daily Mail frem at planen er å bygge ytterligere sitteplasser i høyden i hjørnene, og utvide Sir Bobby Charlton Stand. Det ville gitt 7500 nye seter på arenaen.

Kun Camp Nou og Wembley ville vært større

Dersom planene hadde blitt gjennomført ville kun Barcelonas Camp Nou og Wembley hatt en større tilskuerkapasitet enn Old Trafford i Europa.

Grupperingen Manchester United Supporters Trust (MUST) etterlyste for øvrig nylig en ny seteplan på Old Trafford. Gruppen argumenterte blant annet med at det store antallet seter for sponsorer i Stretford End-seksjonen ødela atmosfæren på Old Trafford.