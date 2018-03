Kvinnen, hennes åtte år gamle datter og sønnen på ni år ble meldt savnet fra et asylmottak i Sävsjö, øst for Gøteborg, onsdag.

– Opplysningene vi fikk var at de var veldig dårlig kledd og til og med barbeinte, forteller en talsmann for svensk politi, Thomas Agnevik, til Aftonbladet.

Sønnen ble funnet kraftig nedkjølt i nærheten av asylmottaket onsdag ettermiddag og er nå innlagt på sykehus.

Store mannskaper ble satt inn i letingen etter kvinnen og datteren. Et helikopter som skulle bistå i søket måtte snu på grunn av snøværet.

Onsdag morgen melder Storm at temperaturen på stedet ligger på rundt ti minusgrader, mens effektiv temperatur ligger i underkant av 20 minus.

Kvinnen og datteren ble funnet av en hundepatrulje i et skogsområde i Sävsjö rett før klokka 03 natt til torsdag og begge to var kraftig nedkjølt da de ble funnet. De ble i all hast sendt til sykehus, der kvinnen ble erklært død. Den åtte år gamle datteren hennes er innlagt på intensivavdeling.

Det er ikke kjent hvilken nasjonalitet kvinnen og barna har, eller om de hadde fått opphold i Sverige eller avslag på sine asylsøknader.

Det er uklart hva de tre gjorde utendørs så dårlig kledd.

– Det er ikke sikkert at vi kommer til å få en forklaring på hvorfor det skjedde, men det er vanskelig å se at det har vært en rasjonell handling fra morens side, sier Agnevik.

