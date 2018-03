Målingen er utført av Norstat på oppdrag for Vårt Land.

Selv om pilene peker oppover for Arbeiderpartiet, er det fortsatt Høyre som er landets største parti på målingen med en oppslutning 28,8 prosent, tilbake 1,1 prosent fra forrige måling. Arbeiderpartiet får en oppslutning på 24,5 prosent.

– Vi har en lang vei å gå, men det er oppmuntrende at vi når får plusstall, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til avisen.

Han trekker fram metoo-saken og interne kriser som årsaker til at det har gått dårlig den siste tiden.

– Jeg håper velgerne ser at vi har ryddet opp og bruker kreftene på det vi er valgt for, nemlig politikk, sier han.

Valgforsker Bernt Aardal understreker at Aps framgang ligger innenfor feilmarginen og minner om at Ap fortsatt ligger under valgresultatet fra i fjor.

– Vi ser fortsatt mange usikre Ap-velgere. Det tok også tid før Ap kom fram til en avgjørelse i Giske-saken. Partiet har derfor fremdeles litt å gjøre for at velgerne skal hoppe ned fra gjerdet, sier han.

Selv om Venstre faller under sperregrensen, er det borgerlig flertall på Stortinget på målingen med 89 mandater.

De øvrige partiene får følgende prosentvis oppslutning på målingen (endring i parentes): Frp: 12,9 (+0,1), Sp: 10,8 (-0,2), SV: 6,0 (-1,4), KrF: 4,5 (+0,2), V: 3,5 (-0,5), MDG: 3,3 (+0,6), Rødt: 3,1 (+0,3).

Feilmarginen på målingen er mellom én og tre prosent.

(©NTB)