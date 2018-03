Skolemassakren i Florida har utløst voldsomme debatter rundt våpenpolitikken i USA.

Donald Trump har tidligere fått kritikk for hvordan han har håndtert situasjonen, men nå ser det ut til at det økende presset fra de overlevende ungdommene har gitt resultater.

Heve aldersgrensen

I et møte med kongressen onsdag sier Trump at han vil gi forslaget om å heve aldersgrensen for kjøp av alle type våpen nøye omtanke.

Presidenten mener å heve aldersgrensen går under sunn fornuft.

– National Rifle Association er i mot dette forslaget, og jeg er en stor fan av organisasjonen. Det er en gjeng med patrioter som elsker landet vårt, men det betyr ikke at vi må være enige om alt. Det gir ingen mening at folk må vente til de er 21 med å kjøpe et håndvåpen, men de kan kjøpe halvautomatiske våpen når de er 18, sier Trump ifølge ABC News.

– På tide

Trump går hardt ut mot flere medlemmer i kongressen og sier at de er redde for den omstridte våpenlobbyen, og at de har for stor makt på flere av kongressmedlemmene.

– De har stor makt over dere, men de har ikke like stor makt over meg. Det går ikke an å være redd for NRA, sier presidenten til kongressen.

Amerikanernes rett til å bære våpen står sterkt i grunnloven, og presidenten innrømmer selv å være en stor tilhenger av den retten. Men nå ønsker han en endring.

– Det er på tide at vi får en slutt på dette nå, sier presidenten under møte med kongressen.