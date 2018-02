PSG skriver i en uttalelse at de i samråd med det medisinske teamet til Brasil har avgjort at Neymar skal opereres.

Brasilianeren vil opereres i Brasil i slutten av uken.

Det var søndag at Neymar pådro seg et brudd i et av de små mellomfotsbeina, som på fagspråket kalles metatarsale knokler.

Det har hersket stor tvil rundt alvoret i brasilianerens skade.

Det har også vært ryktet en operasjon, men det ble avvist av PSG-sjef Unai Emery tirsdag.

Spissen vil bli operert av Dr. Rodrigo Lasmar, med assistanse fra en av PSGs leger, opplyser det franske laget.

Ifølge Neymars far vil superstjernen nå være ute av spill i 6-8 uker.

– PSG vet at de må klare seg uten Neymar i de kommende kampene. Hans behandling vil vare i seks til åtte uker, avhengig om det blir en operasjon eller ikke, sa Neymar senior til ESPN Brasil.

For Neymars landsmann Gabriel Jesus tok det ti uker før han kunne spille for Manchester City etter at han fikk et lignende brudd.

Tar det like lang tid for Neymar, mister han resten av sesongen med PSG, som jakter en fransk trippel, ligatittel og de to franske cupene.

Onsdag neste uke venter Real Madrid i returoppgjøret i mesterligaen. Oppgaven med å snu 1–3 fra første kamp blir ikke enklere uten lagets største stjerne.