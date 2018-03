Henrik Norman levde et normalt liv. Han hadde nettopp fått seg jobb på Ikea i Umeå og skulle snart flytte for seg selv.

I februar i fjor slet 22-åringen med forkjølelse og stygg hoste. Derfor gikk han til legen for å bli frisk.

Legen skrev ut en resept på hostesaft, som inneholder etylmorfin. I Norge er det flere hostemedisiner som inneholder det samme stoffet, blant annet Solvipect comp og Cosylan.

– Målet var å bli frisk før han skulle på opplæring i den nye jobben, forteller Henriks far, Christer Norman.

Det var Expressen som først omtalte denne saken.

Ble funnet død i sengen

Like etter at sønnen ble syk, reiste faren på helgetur til Stockholm. Henrik ble hjemme i Örnsköldsvik for å bli frisk. Da faren kom hjem mandag, fant han sin 22 år gamle sønn. Han lå død i sengen sin.

Ved siden av sengen lå en stor flaske med hostesaft. Ifølge Expressen var det drukket cirka tre desiliter av innholdet. Det var mer enn kroppen tålte.

Henrik Norman hadde fått jobb på Ikea og skulle snart flytte for seg selv. (Foto: Privat / Med tillatelse)

Obduksjonsrapporten viser at dødsårsaken var stort inntak av hostesaft som inneholder etylmorfin.

Dødsfallet er nå meldt inn til Ivo, som er helsetilsynsmyndigheten i Sverige.

Faren til Henrik ber nå folk om å være forsiktige når de bruker hostesaft som inneholder etylmorfin.

– Henrik er borte. Det må jeg lære å leve med, men jeg håper at ingen andre opplever det samme, sier han til Expressen.

Kunne skjedd i Norge

Christer Norman er kritisk til at det sønnen fikk skrevet ut en halvliters-flaske med hostesaft. En voksen person skal maksimalt drikke fire centiliter daglig.

– Da er det unødvendig med så store flasker. Jeg håper de endrer rutinene sine, sier faren.

Henriks tilfelle kunne også ha skjedd her i Norge, ifølge medisinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk.

I Norge får man Cosylan i flasker på 125 milliliter og 300 milliliter. 22 år gamle Henrik hadde drukket 300 milliliter av flasken før han døde.

– Risikoen ved forgiftning starter ved inntak av 300 milligram etylmorfin, og i en flaske på 300 milliliter er det 510 milligram etylmorfin, så dette kunne ha skjedd i Norge, sier Madsen til TV 2.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Foto: NTB Scanpix

Hemmer åndedrettet

Han forteller at det har vært tilfeller av etylmorfinforgiftning i Norge også.

– Det som forverrer situasjonen er hvis pasienten har tatt andre sterke smertestillende medisiner i tillegg til hostesaft med etylmorfin, for eksempel paralgin forte, sier Madsen.

Han mener at den dokumenterte effekten av etylmorfin i hostesaft i mange tilfeller ikke er god nok.

– Dette skal egentlig kun brukes når man har plagsom tørrhoste, men vi mener at det skrives ut for mye Cosylan i Norge. Mange har ikke behov for dette, mener Madsen.

Han oppfordrer folk til å følge doseringsanvisningen på pakningsvedlegget nøye. For mye etylmorfin hemmer åndedrettet, noe kan føre til at man slutter å puste.

Faren for dette er størst når kroppen ikke er vant til å innta stoffet, skriver Norsk Helseinformatikk.